СМИ: Иран прервал все прямые контакты с США после слов Трампа об уничтожении «целой цивилизации»

Иран прервал прямой контакт с американской стороной и уведомил Пакистан об отказе от переговоров о перемирии — это произошло на фоне угрозы Трампа уничтожить «целую иранскую цивилизацию». Об этом сообщают The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на иранских и ближневосточных чиновников.

По данным WSJ, разрыв коммуникации носит временный характер и призван продемонстрировать несогласие Тегерана с риторикой Вашингтона — источник издания описывает этот шаг как «сигнал неодобрения и вызова». Переговоры через посредников при этом продолжаются, однако возможность их возобновления в прямом формате до истечения дедлайна Трампа — 20:00 по восточноамериканскому времени 7 апреля — остается под вопросом.

До этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что в Иране «сегодня ночью погибнет целая цивилизация, которую уже не вернуть», добавив, что, «вероятно, так и будет», если сделка с иранскими властями не будет заключена. Ранее он потребовал открыть Ормузский пролив, пригрозив ударами по электростанциям и мостам и назвав это «днем электростанций и мостов одновременно». В посте применялась нецензурная лексика, а завершался он словами «хвала Аллаху».

В ответ на это президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в Twitter (X), что более 14 млн иранцев записались в кампанию, участники которой заявляют о готовности погибнуть, защищая страну. «Я тоже был, есть и буду готов пожертвовать своей жизнью ради Ирана», — добавил он.

Тем временем военная операции США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, продолжается. До этого, как сообщал WSJ, стороны обсуждали через посредников — Пакистан, Египет и Турцию — 45-дневное перемирие как первый шаг к полному урегулированию, однако Тегеран отверг это предложение, потребовав гарантий окончательного завершения войны.