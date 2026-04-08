Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами за поставки оружия Ирану

Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth, что введет 50-процентные пошлины на импорт из любой страны, которая поставляет оружие Ирану.

«Страна, поставляющая Ирану оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня. Никаких исключений или льгот не будет!»

Трамп не назвал конкретных стран, которым грозят эти пошлины. Согласно базе данных Arms transfers database Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), основными поставщиками вооружений Ирану в последние десятилетия были Россия и Китай.

В последние годы Иран стал активнее импортировать военные технологии из Китая — в частности для модернизации систем ПВО и боевых самолетов. Это произошло на фоне того, что Россия начала затягивать поставки по уже заключенным контрактам. Источники в Корпусе стражей исламской революции сообщали, что в июле прошлого года Тегеран подписал контракт с Пекином на поставку систем ПВО HQ-9 (порядка шести батарей — по шесть пусковых установок каждая). Уже к октябрю половина заказанных батарей были доставлены покупателю.

По данным тех же источников в КСИР, Китай уже направил в Иран консультантов и техников, чтобы помочь с развертыванием HQ-9 и обучить расчеты, а также подготовить почву для будущих поставок истребителей J-10C. Подробнее о поставках китайского оружия в Иран — в материале The Insider «Может повторить. Иран снова готовится к войне, но вместо России его главным поставщиком становится Китай».

В январе Трамп заявлял о введении пошлины на импорт в 25% для стан, торгующих с Ираном.

После возвращения в Белый дом в начале 2025 года Дональд Трамп начал вводить повышенные пошлины на импорт в отношении разных стран, включая Китай. Пекин в ответ начал повышать пошлины на американские товары. В апреле США объявили о повышении пошлин до 145%, КНР пригрозила 125-процентными пошлинами. Наконец в мае сторонам удалось заключить перемирие в торговой войне, а в октябре Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего пошлины на китайский импорт были снижены до 47%.