Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

282

 

 

 

 

 

Новости

Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами за поставки оружия Ирану

The Insider
Иллюстрация к материалу

Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth, что введет 50-процентные пошлины на импорт из любой страны, которая поставляет оружие Ирану.

«Страна, поставляющая Ирану оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня. Никаких исключений или льгот не будет!»

Трамп не назвал конкретных стран, которым грозят эти пошлины. Согласно базе данных Arms transfers database Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), основными поставщиками вооружений Ирану в последние десятилетия были Россия и Китай.

В последние годы Иран стал активнее импортировать военные технологии из Китая — в частности для модернизации систем ПВО и боевых самолетов. Это произошло на фоне того, что Россия начала затягивать поставки по уже заключенным контрактам. Источники в Корпусе стражей исламской революции сообщали, что в июле прошлого года Тегеран подписал контракт с Пекином на поставку систем ПВО HQ-9 (порядка шести батарей — по шесть пусковых установок каждая). Уже к октябрю половина заказанных батарей были доставлены покупателю.

По данным тех же источников в КСИР, Китай уже направил в Иран консультантов и техников, чтобы помочь с развертыванием HQ-9 и обучить расчеты, а также подготовить почву для будущих поставок истребителей J-10C. Подробнее о поставках китайского оружия в Иран — в материале The Insider «Может повторить. Иран снова готовится к войне, но вместо России его главным поставщиком становится Китай».

В январе Трамп заявлял о введении пошлины на импорт в 25% для стан, торгующих с Ираном.

После возвращения в Белый дом в начале 2025 года Дональд Трамп начал вводить повышенные пошлины на импорт в отношении разных стран, включая Китай. Пекин в ответ начал повышать пошлины на американские товары. В апреле США объявили о повышении пошлин до 145%, КНР пригрозила 125-процентными пошлинами. Наконец в мае сторонам удалось заключить перемирие в торговой войне, а в октябре Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего пошлины на китайский импорт были снижены до 47%. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте