Соглашение о прекращении огня между США и Ираном не включает Ливан, операция против «Хезболлы» продолжается — Израиль

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: AP

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: AP

Соглашение о временном прекращении огня, заключенное между США и Ираном, не распространяется на боевые действия в Ливане. Как пишет The Times of Israel, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона. <...> Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению условий для того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира. <...> Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан».

Это заявление противоречит утверждению властей Пакистана, которые выступали посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. В заявлении пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа, опубликованном в его Twitter, говорится, что соглашение включает Ливан:

«Я рад сообщить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками договорились о немедленном прекращении огня везде, включая Ливан и другие страны, вступающем в силу немедленно.

Я горячо приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран, а также приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для дальнейших переговоров с целью достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров».

Армия обороны Израиля утром 8 апреля сообщила, что «в соответствии с указаниями политического руководства прекратила боевые действия против Ирана и остается в состоянии высокой оборонительной готовности, готовая ответить на любое нарушение. В Ливане ЦАХАЛ продолжает боевые действия, включая наземные операции, против террористической организации «Хезболла». Кроме того, израильские военные выпустили предупреждение для жителей ливанского города Тир с призывом эвакуироваться. 

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили, что договорились о двухнедельном прекращении огня. При этом обе стороны заявили о достижении своих целей и «победе». Президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для дальнейших переговоров. Иранская сторона утверждает, что эти пункты включают полное снятие санкций с Исламской Республики, продолжение ее программы по обогащению урана, сохранение контроля над Ормузским проливом и вывод американских войск с Ближнего Востока.

