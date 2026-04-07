Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

612

 

 

 

 

 

Новости

РФ и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе

The Insider
Иллюстрация к материалу

Россия и Китай наложили вето на предложенную Бахрейном резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую государства-члены к координации усилий по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Еще 11 участников Совета поддержали резолюцию, двое — воздержались. Об этом сообщает Reuters. 

Американский представитель в ООН Марк Уолтц призвал другие страны «присоединиться к США» в обеспечении безопасности Ормузского пролива и осудил вето. 

«Никто не должен этого терпеть. Они держат мировую экономику под дулом пистолета. Но сегодня Россия и Китай это допустили. Они встали на сторону режима, который стремится запугать страны Персидского залива и заставить их подчиниться, даже когда при этом жестоко обращается со своим собственным народом», — заявил он. 

По утверждениям агентства, Бахрейн значительно смягчил первоначальный проект резолюции после критики со стороны Китая, резко высказавшегося против возможного применения силы. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте