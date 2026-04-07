РФ и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе

Россия и Китай наложили вето на предложенную Бахрейном резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую государства-члены к координации усилий по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Еще 11 участников Совета поддержали резолюцию, двое — воздержались. Об этом сообщает Reuters.

Американский представитель в ООН Марк Уолтц призвал другие страны «присоединиться к США» в обеспечении безопасности Ормузского пролива и осудил вето.

«Никто не должен этого терпеть. Они держат мировую экономику под дулом пистолета. Но сегодня Россия и Китай это допустили. Они встали на сторону режима, который стремится запугать страны Персидского залива и заставить их подчиниться, даже когда при этом жестоко обращается со своим собственным народом», — заявил он.

По утверждениям агентства, Бахрейн значительно смягчил первоначальный проект резолюции после критики со стороны Китая, резко высказавшегося против возможного применения силы.