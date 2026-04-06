Катар возобновил экспорт СПГ, остановленный после начала войны на Ближнем Востоке. Два танкера подошли ко входу в Ормузский пролив

Катар, остановивший экспорт сжиженного природного газа после начала войны на Ближнем Востоке, возобновил отгрузку СПГ. Как пишет Bloomberg, два танкера с катарским газом направляются в Ормузский пролив.
Танкеры Al Daayen (IMO: 9325702) и Rasheeda (IMO: 9443413) были загружены на заводе СПГ в катарском Рас-Лаффане еще в конце февраля и с тех пор стояли в Персидском заливе. Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Al Daayen, который ходит под багамским флагом, направляется в Китай — крупнейший покупатель катарского СПГ. Ожидается, что танкер прибудет в пункт назначения в конце апреля. Rasheeda ходит под флагом Маршалловых островов, его пункт назначения не сообщается. По состоянию на 6 апреля оба судна находятся у самого входа в Ормузский пролив.
Согласно данным отслеживания судов, изученным компанией Kpler, Катар за последние несколько недель поставил две партии СПГ в Кувейт — эта страна расположена на берегу Персидского залива к северу от Катара, так что доставка груза туда не требует прохождения через Ормузский пролив.
В конце февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, Тегеран ответил ударами по союзникам Вашингтона в регионе, а также атаками на суда в Ормузском проливе, из-за чего судоходство в этом районе было значительно затруднено. С начала войны через Ормузский пролив не прошел ни один танкер с СПГ. На долю Катара приходится около 20% мирового экспорта СПГ.