Катар возобновил экспорт СПГ, остановленный после начала войны на Ближнем Востоке. Два танкера подошли ко входу в Ормузский пролив

Катар, остановивший экспорт сжиженного природного газа после начала войны на Ближнем Востоке, возобновил отгрузку СПГ. Как пишет Bloomberg, два танкера с катарским газом направляются в Ормузский пролив.

Танкеры Al Daayen (IMO: 9325702) и Rasheeda (IMO: 9443413) были загружены на заводе СПГ в катарском Рас-Лаффане еще в конце февраля и с тех пор стояли в Персидском заливе. Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Al Daayen, который ходит под багамским флагом, направляется в Китай — крупнейший покупатель катарского СПГ. Ожидается, что танкер прибудет в пункт назначения в конце апреля. Rasheeda ходит под флагом Маршалловых островов, его пункт назначения не сообщается. По состоянию на 6 апреля оба судна находятся у самого входа в Ормузский пролив.