Трафик через Ормузский пролив достиг максимума с начала войны на Ближнем Востоке. Все больше стран заключают соглашения с Ираном — Bloomberg

Частота прохода судов через Ормузский пролив выросла до максимальных значений с конца февраля этого года, когда проход оказался фактически заблокирован для судоходства с началом войны Израиля и США против Ирана. По данным агентства Bloomberg, за прошедшие выходные его пересекло по меньшей мере 21 судно.

Это самое большое количество судов, пересекших пролив за двое суток, с начала марта. Это, однако, в разы меньше, чем до войны: до начала конфликта ежедневно Ормузский пролив пересекали около 135 судов.

Bloomberg связывает активизацию судоходства в этом районе с тем, что всё больше стран заключают договоры с Ираном о безопасном проходе через пролив. Хотя количество иранских судов, которым удалось пройти этим путем, больше, за прошедшие несколько дней стало известно о случаях, когда пролив пересекли суда, связанные с Китаем, Индией, Турцией, Таиландом, Грецией и Японией.

В воскресенье Ормузский пролив прошел и танкер с иракской нефтью. На прошлой неделе его воды впервые за недели конфликта пересекло судно, связанное со странами Западной Европы.

Агентство отмечает, что у большинства судов схожий маршрут — получившие разрешение Тегерана контейнеровозы и танкеры держатся ближе к иранскому побережью. На прошлой неделе, однако, стал известен случай успешного прохода по южному маршруту танкера с СПГ, шедшего под панамским флагом.