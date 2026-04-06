Трафик через Ормузский пролив достиг максимума с начала войны на Ближнем Востоке. Все больше стран заключают соглашения с Ираном — Bloomberg

Фото: судно в Ормузском проливе, 22 марта 2026 / Getty Images

Частота прохода судов через Ормузский пролив выросла до максимальных значений с конца февраля этого года, когда проход оказался фактически заблокирован для судоходства с началом войны Израиля и США против Ирана. По данным агентства Bloomberg, за прошедшие выходные его пересекло по меньшей мере 21 судно. 

Это самое большое количество судов, пересекших пролив за двое суток, с начала марта. Это, однако, в разы меньше, чем до войны: до начала конфликта ежедневно Ормузский пролив пересекали около 135 судов. 

Bloomberg связывает активизацию судоходства в этом районе с тем, что всё больше стран заключают договоры с Ираном о безопасном проходе через пролив. Хотя количество иранских судов, которым удалось пройти этим путем, больше, за прошедшие несколько дней стало известно о случаях, когда пролив пересекли суда, связанные с Китаем, Индией, Турцией, Таиландом, Грецией и Японией. 

В воскресенье Ормузский пролив прошел и танкер с иракской нефтью. На прошлой неделе его воды впервые за недели конфликта пересекло судно, связанное со странами Западной Европы. 

Агентство отмечает, что у большинства судов схожий маршрут — получившие разрешение Тегерана контейнеровозы и танкеры держатся ближе к иранскому побережью. На прошлой неделе, однако, стал известен случай успешного прохода по южному маршруту танкера с СПГ, шедшего под панамским флагом.

Маршруты двух танкеров, перевозивших СПГ на прошлой неделе. SOHAR LNG (белая линия) шел вдоль южного побережья Ормузского пролива, Green Asha — по северному маршруту, согласованному Тегераном

Фото: Bloomberg

Ормузский пролив — один из самых главных в мире морских путей перевозки нефти, единственный водный путь, по которому ее вывозят из Персидского залива. Его блокада со стороны Ирана с начала войны привела к росту мировых цен на энергоносители.

