Судно, связанное с компанией из Западной Европы, впервые прошло через Ормузский пролив

Контейнеровоз CMA CGM Kribi (IMO: 9694543) французской компании смог пересечь Ормузский пролив, судоходство в котором оказалось фактически заблокировано с началом войны в регионе. Это первый известный случай, когда судно, связанное с западноевропейскими странами, вышло из Персидского залива за последний месяц, пишет агентство Bloomberg.

Судно, шедшее под мальтийским флагом, вышло из порта Гангут, который находится на побережье ОАЭ между Дубаем и Абу-Даби. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, это произошло не позднее 28 марта.

Контейнеровоз держался близко к побережью Ирана, он прошел между островами Кешм и Ларак, при этом открыто транслируя свою геопозицию на протяжении всего маршрута. Судно пересекло Ормузский пролив во второй половине дня 2 апреля. К утру 3 апреля оно вышло к побережью оманского города Маскат — уже с другой стороны пролива.