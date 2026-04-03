Судно, связанное с компанией из Западной Европы, впервые прошло через Ормузский пролив

Контейнеровоз CMA CGM Kribi (IMO: 9694543) французской компании смог пересечь Ормузский пролив, судоходство в котором оказалось фактически заблокировано с началом войны в регионе. Это первый известный случай, когда судно, связанное с западноевропейскими странами, вышло из Персидского залива за последний месяц, пишет агентство Bloomberg.
Судно, шедшее под мальтийским флагом, вышло из порта Гангут, который находится на побережье ОАЭ между Дубаем и Абу-Даби. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, это произошло не позднее 28 марта.
Контейнеровоз держался близко к побережью Ирана, он прошел между островами Кешм и Ларак, при этом открыто транслируя свою геопозицию на протяжении всего маршрута. Судно пересекло Ормузский пролив во второй половине дня 2 апреля. К утру 3 апреля оно вышло к побережью оманского города Маскат — уже с другой стороны пролива.
Два собеседника агентства также подтвердили, что CMA CGM Kribi успешно прошел Ормузский пролив. Это первый известный случай, когда судно, связанное со странами Западной Европы, смогло покинуть Персидский залив. До этого было известно об успешных проходах через залив судов из Китая (так называемых «зомби-танкеров»).
С началом совместной операции США и Израиля против Ирана судоходство в регионе практически остановилось. Движение судов по Ормузскому проливу оказалось под угрозой ударов со стороны Тегерана. В конце марта стало известно, что Иран разрешил проход через него судам из «невраждебных» стран — России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана.
Ормузский пролив — один из самых главных в мире морских путей перевозки нефти, единственный морской путь, по которому ее вывозят из Персидского залива. Его блокада со стороны Ирана с начала войны привела к росту мировых цен на энергоносители. На этом фоне страны региона начали искать другие пути экспорта, среди которых рассматривались поставки из порта Янбу в Саудовской Аравии, расположенного с другой стороны полуострова на побережье Красного моря.
В конце марта, однако, над этим морским путем экспорта тоже нависла угроза: о своей готовности присоединиться к войне на стороне Ирана заявили йеменские хуситы. Их участие может привести к расширению и затягиванию конфликта. Йемен расположен на юге Аравийского полуострова, где находится Баб-эль-Мандебский пролив — судоходный узел, контролирующий морское движение к Суэцкому каналу через Красное море. Проходящие по нему суда также могут оказаться под угрозой обстрела со стороны боевиков.