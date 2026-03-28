Йеменские хуситы заявили, что готовы присоединиться к войне на стороне Ирана. Израиль зафиксировал пуск ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля утром 28 марта сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена. Накануне группировка йеменских хуситов заявила, что готова присоединиться к войне и поддержать в ней Иран в случае эскалации.

В телевизионном обращении представитель группировки сообщил, что хуситы «готовы к прямой военной интервенции», если в атаках на Иран к США и Израилю присоединятся другие страны или если Красное море будет использовано для «враждебных операций» против Ирана. Он также добавил, что поводом для вмешательства хуситов станет эскалация конфликта против Ирана и «оси сопротивления». В каком формате готова вмешаться группировка, он не уточнил.

Спустя несколько часов после этого заявления израильские военные сообщили, что зафиксировали пуск ракеты из Йемена. Она была перехвачена. С начала войны на Ближнем Востоке это первый случай обстрела Израиля со стороны Йемена.

Хуситы уже взяли на себя ответственность за удар, заявив, что целью стали «чувствительные израильские военные объекты» на юге Израиля, пишет Associated Press. В ночь с пятницы на субботу под угрозой ракетного удара оказался город Беэр-Шева и окрестности главного израильского центра ядерных исследований.

К войне в регионе на стороне Ирана уже присоединились его сторонники из числа шиитских группировок Ливана и Ирака. Так, в первые дни войны ливанская «Хезболла» нанесла удары по Израилю в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как отмечает агентство Reuters, участие хуситов в войне может привести к расширению и затягиванию конфликта. Йемен расположен на юге Аравийского полуострова, где находится Баб-эль-Мандебский пролив — судоходный узел, контролирующий морское движение к Суэцкому каналу через Красное море. Во время войны Израиля с ХАМАС хуситы встали на сторону последних, что существенно затруднило судоходство в этом районе: торговые суда сталкивались с угрозами атак со стороны хуситов.

Востоковед Марианна Беленькая в разговоре с The Insider также отмечает, что в первую очередь присоединение хуситов к боевым действиям ставит под угрозу судоходство в Красном море: