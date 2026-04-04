202

 

 

 

 

 

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарные грузы — Tasnim

Иран разрешил проход через Ормузский пролив коммерческим судам, перевозящим гуманитарные грузы и товары первой необходимости, об этом сообщает государственное агентство Tasnim.

По информации издания, соответствующее распоряжение было направлено исполняющим обязанности замглавы Минсельхоза Хуманом Фатхи руководству организации портов и морского судоходства исламской республики. В документе говорится, что выданное разрешение касается кораблей, следующих в иранские порты или уже находящихся в акватории Оманского залива.

С началом совместной операции США и Израиля против Ирана судоходство в регионе практически остановилось. Движение судов по Ормузскому проливу оказалось под угрозой ударов со стороны Тегерана. Власти Ирана заявили, что будут взимать плату за безопасный проход через пролив. В конце марта стало известно, что Иран разрешил проход судам из «невраждебных» стран — России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана. 3 апреля через пролив впервые прошло судно, связанное с компанией из Западной Европы. 

Ормузский пролив — один из самых главных в мире морских путей перевозки нефти, единственный морской путь, по которому ее вывозят из Персидского залива. Его блокада со стороны Ирана с начала войны привела к росту мировых цен на энергоносители.

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

