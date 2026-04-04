Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарные грузы — Tasnim

Иран разрешил проход через Ормузский пролив коммерческим судам, перевозящим гуманитарные грузы и товары первой необходимости, об этом сообщает государственное агентство Tasnim.

По информации издания, соответствующее распоряжение было направлено исполняющим обязанности замглавы Минсельхоза Хуманом Фатхи руководству организации портов и морского судоходства исламской республики. В документе говорится, что выданное разрешение касается кораблей, следующих в иранские порты или уже находящихся в акватории Оманского залива.

С началом совместной операции США и Израиля против Ирана судоходство в регионе практически остановилось. Движение судов по Ормузскому проливу оказалось под угрозой ударов со стороны Тегерана. Власти Ирана заявили, что будут взимать плату за безопасный проход через пролив. В конце марта стало известно, что Иран разрешил проход судам из «невраждебных» стран — России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана. 3 апреля через пролив впервые прошло судно, связанное с компанией из Западной Европы.

Ормузский пролив — один из самых главных в мире морских путей перевозки нефти, единственный морской путь, по которому ее вывозят из Персидского залива. Его блокада со стороны Ирана с начала войны привела к росту мировых цен на энергоносители.