

 

 

 

 

 

США и Иран ведут переговоры через Пакистан — глава пакистанского МИД

Глава МИД Пакистана Исхак Дар. Фото: AFP

США и Иран ведут непрямые переговоры, обмениваясь сообщениями через Пакистан. Об этом написал в Twitter глава пакистанского МИД Исхак Дар:

«В СМИ появились необоснованные спекуляции по теме мирных переговоров, направленных на прекращение продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В действительности же американо-иранские непрямые переговоры ведутся посредством сообщений, передаваемых Пакистаном. В этом контексте Соединенные Штаты передали план из 15 пунктов, которые обсуждаются в Иране.

Братские страны, такие как Турция и Египет, также выражают свою поддержку этой инициативе».

23 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «относительно полного и всестороннего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке». В ответ в иранских информагентствах появились сообщения, что никаких переговоров не ведется. Tasnim со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя служб безопасности писало, что с начала войны Тегеран получал предложения о переговорах от посредников, но неизменно отвечал, что «будет продолжать оборону, пока не добьется необходимого сдерживания».

Позднее высокопоставленный политико-военный источник, знакомый с деталями переговоров, в эксклюзивном интервью иранскому гостелеканалу Press TV сказал, что Вашингтон, действуя через различные дипломатические каналы, в том числе региональных посредников, передал Тегерану список своих требований. Эти предложения власти Ирана сочли завышенными и оторванными от реального положения дел.

Тегеран, в свою очередь, назвал свои условия прекращения войны. Это полная остановка «агрессии и убийств»; создание механизмов, гарантирующих невозобновление боевых действий; выплата репараций и возмещение ущерба; прекращение войны на всех фронтах и для всех «сил сопротивления» в регионе; признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом.

