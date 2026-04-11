США расчищают Ормузский пролив от мин — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что ВС США начинают процесс разминирования Ормузского пролива «в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие».

«Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтевозы из многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы ЗАГРУЗИТЬСЯ нефтью», — написал Трамп. Также он заявил, что все 28 иранских минных тральщиков были затоплены американскими ударами.

Ранее сегодня, как отмечает Reuters, в СМИ и соцсетях начали появляться новости о том, что через Ормузский пролив впервые с начала военной операции на Ближнем Востоке прошли американские военные корабли, однако иранские официальные лица в эфире государственного телевидения называли эти заявления ложью.

На этом фоне сегодня в Исламабаде, столице Пакистана, в закрытом режиме начались переговоры делегаций США и Ирана. С американской стороны в них принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Иран представляют спикер парламента Мохаммед Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Об их результатах пока ничего официально не сообщается, однако известно, что одной из важных тем для обсуждения является судоходство в Ормузском проливе.

7 апреля Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, предложенную Бахрейном. Она призывала государства-члены к координации усилий по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе, однако, по настоянию Китая, из нее ранее были убраны любые положения, подразумевавшие применение силы. Еще 11 участников Совета поддержали резолюцию, двое — воздержались. Поддержать резолюцию призывал американский представитель в ООН Марк Уолтц.

Востоковед Марианна Беленькая в разговоре с The Insider заявила, что такая резолюция для Бахрейна — способ продемонстрировать поддержку требования разблокировать пролив:

«В Совете Безопасности часто предлагают резолюции, которые заведомо не будут приняты, чтобы показать расклад сил. Россия и Китай блокировали, кто-то воздержался, но в целом остальные страны — члены Совбеза голосовали за. Это обозначение позиции и попытка добиться компромисса, и на эту позицию будут опираться сейчас в рамках переговоров между США и Ираном. США может проигнорировать арабские страны и их интересы, и не исключено, что Трамп это сделает, но свобода судоходства без ограничений остается главной повесткой дня».

Востоковед Руслан Сулейманов добавил, что Бахрейн — одна из самых пострадавших в результате обстрелов стран Персидского залива, также в Бахрейне находится основной пункт базирования Пятого флота США: