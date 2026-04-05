Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

550

 

 

 

 

 

Новости

Иран атаковал энергетические объекты в Бахрейне и Кувейте, возникли пожары

The Insider
Пожар на НПЗ в Бахрейне

Пожар на НПЗ в Бахрейне

Иран атаковал НПЗ Bapco Energies, один из крупнейших в Бахрейне, в результате загорелся один из топливных резервуаров, однако пожар уже удалось потушить. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителей компании. Руководство компании заявило, что в результате атаки никто не пострадал. 

Еще один пожар вспыхнул на объекте другой бахрейнской компании Gulf Petrochemicals Industries Company, его также уже удалось потушить, пострадавших нет, передает Reuters. 

Одновременно с этим Министерство электричества, воды и возобновляемой энергии Кувейта сообщило об атаках на две электростанции и опреснительные установки. В заявлении ведомства говорится, что атаки привели к «серьезному материальному ущербу» и остановке двух энергоблоков, но жертв не было. 

В Абу-Даби, по сообщению Reuters со ссылкой на пресс-службу эмирата, была приостановлена работа нефтехимического предприятия Borouge после падения дрона и пожара. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте