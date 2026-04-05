Иран атаковал энергетические объекты в Бахрейне и Кувейте, возникли пожары

Иран атаковал НПЗ Bapco Energies, один из крупнейших в Бахрейне, в результате загорелся один из топливных резервуаров, однако пожар уже удалось потушить. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителей компании. Руководство компании заявило, что в результате атаки никто не пострадал.

Еще один пожар вспыхнул на объекте другой бахрейнской компании Gulf Petrochemicals Industries Company, его также уже удалось потушить, пострадавших нет, передает Reuters.

Одновременно с этим Министерство электричества, воды и возобновляемой энергии Кувейта сообщило об атаках на две электростанции и опреснительные установки. В заявлении ведомства говорится, что атаки привели к «серьезному материальному ущербу» и остановке двух энергоблоков, но жертв не было.

В Абу-Даби, по сообщению Reuters со ссылкой на пресс-службу эмирата, была приостановлена работа нефтехимического предприятия Borouge после падения дрона и пожара.