Новости

NYT: У Ирана не получается разблокировать Ормузский пролив, потому что он не может найти все свои мины

The Insider
Иран не может полностью разблокировать Ормузский пролив, так как не способен найти и быстро убрать все установленные там мины. Об этом сообщили американские официальные лица, пишет The New York Times.

Мины были размещены в прошлом месяце после начала войны с США и Израилем. В Вашингтоне считают, что Тегеран не зафиксировал точное расположение всех мин, а часть из них могла сместиться. При этом у Ирана нет возможностей для быстрого разминирования.

По оценкам США, точное количество мин и их расположение остается неизвестным.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал полностью открыть пролив в рамках перемирия. Ситуация может осложнить переговоры между США и Ираном, которые проходят в Исламабаде при участии вице-президента Джей Ди Вэнса. 

Как сообщил 10 апреля профильный портал TankerTrackers, с 1 марта 2026 года Ормузский пролив покинули 133 танкера. Это всего около 3,24 танкера в день. До конфликта через Ормузский пролив проходило значительно больше судов — в среднем 45–50 танкеров ежедневно (данные Lloyd’s List Intelligence).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

