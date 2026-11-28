В ночь на 28 ноября беспилотники снова атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. За неделю это уже вторая атака на предприятие. Местные паблики сообщали о серии взрывов и «тяжёлых дронах» над городом, затем в районе завода появилось зарево. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ написал о повторном поражении НПЗ. OSINT-аналитик Astra изучил видео и пришёл к выводу, что, скорее всего, горят резервуары с топливом. Насколько серьёзны повреждения, по кадрам определить невозможно. Жители жаловались, что оповещение пришло уже после начала атаки, а сирена так и не прозвучала. Как удалось подтвердить The Insider по картам пожаров НАСА FIRMS, тепловые аномалии были зафиксированы практически на всей территории предприятия.
Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что над Новошахтинском и семью районами области сбиты более 50 беспилотников. По его словам, сведения о пострадавших и разрушениях «уточняются». О пожаре на заводе он ничего не сказал. Предыдущий пожар на НПЗ вспыхнул после атаки 23 ноября. Впоследствии Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении 20 горизонтальных резервуаров и повреждении ещё 21 горизонтального и 11 вертикальных, а также участка трубопровода. Завод мощностью 5,6–7,5 млн т нефти в год считается одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.
Также в ночь на 28 ноября Exilenova+ сообщил о новом поражении линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» компании «Транснефть» у посёлка Просвет. Атака случилась около трёх часов ночи, местные жители наблюдали зарево от пожара. Губернатор Вячеслав Федорищев ночью объявлял в нацмессенджере Max угрозу массированной атаки беспилотников.
В ЛПДС «Самара» сходятся несколько магистральных нефтепроводов, там же смешивают нефть разных сортов в экспортную марку Urals. В ноябре станцию атакуют уже в третий раз. После удара 2 ноября вспыхнул пожар на станции, а Казахстан впоследствии приостановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау — Самара. 13 ноября Федорищев в «Вконтакте» сообщил о гибели четырёх человек при атаке на «промышленное предприятие». По оценке Bloomberg, на фоне украинских ударов объём переработки нефти в России за месяц сократился примерно вдвое.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября к Московскому региону летели 462 беспилотника. Большую часть, по его словам, сбили «на дальних подступах», ещё 123 — на подлёте к столице. О последствиях мэр не рассказал, сообщил только, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Аэропорты Внуково и Домодедово работали с ограничениями. Пассажиров рейса SU6259 из Шереметьево во Владивосток, по данным Astra, почти три часа держали в салоне, около полуночи высадили, а вылет перенесли на утро.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 120 сбитых дронах. По его данным, на окраине Калуги обломки повредили крышу и окна дачного дома. Над Тульской областью уничтожены 27 беспилотников, над Воронежской — восемь. Губернаторы обоих регионов заявили, что пострадавших и разрушений нет.
Минобороны России заявило, что за ночь сбило 1246 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном.