Также в ночь на 28 ноября Exilenova+ сообщил о новом поражении линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» компании «Транснефть» у посёлка Просвет. Атака случилась около трёх часов ночи, местные жители наблюдали зарево от пожара. Губернатор Вячеслав Федорищев ночью объявлял в нацмессенджере Max угрозу массированной атаки беспилотников.

В ЛПДС «Самара» сходятся несколько магистральных нефтепроводов, там же смешивают нефть разных сортов в экспортную марку Urals. В ноябре станцию атакуют уже в третий раз. После удара 2 ноября вспыхнул пожар на станции, а Казахстан впоследствии приостановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау — Самара. 13 ноября Федорищев в «Вконтакте» сообщил о гибели четырёх человек при атаке на «промышленное предприятие». По оценке Bloomberg, на фоне украинских ударов объём переработки нефти в России за месяц сократился примерно вдвое.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября к Московскому региону летели 462 беспилотника. Большую часть, по его словам, сбили «на дальних подступах», ещё 123 — на подлёте к столице. О последствиях мэр не рассказал, сообщил только, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Аэропорты Внуково и Домодедово работали с ограничениями. Пассажиров рейса SU6259 из Шереметьево во Владивосток, по данным Astra, почти три часа держали в салоне, около полуночи высадили, а вылет перенесли на утро.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 120 сбитых дронах. По его данным, на окраине Калуги обломки повредили крышу и окна дачного дома. Над Тульской областью уничтожены 27 беспилотников, над Воронежской — восемь. Губернаторы обоих регионов заявили, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России заявило, что за ночь сбило 1246 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном.