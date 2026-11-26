Объемы переработки нефти в России упали примерно вдвое с конца октября на фоне новых атак Украины по энергетическим предприятиям. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

К началу этой недели, 23 ноября, объем переработки нефти на НПЗ в среднем составлял от 2,6 млн до 2,7 млн баррелей в сутки. Это примерно вдвое меньше, чем объемы переработки 30 октября — до того, как Украина возобновила атаки по энергетической инфраструктуре.

Такие объемы переработки оказались самыми низкими за последние два десятилетия.

С конца октября Украина атаковала по меньшей мере 18 предприятий, занятых переработкой нефти. Снижение объемов уже отразилось на внутреннем рынке: в российские регионы начали возвращаться ограничения на розничную продажу дизеля и бензина на автозаправках.

Возобновлению атак по российской энергоинфраструктуре предшествовало непродолжительное «энергетическое перемирие». О нем президент США Дональд Трамп объявил еще 11 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что узнал о договоренности из СМИ, а Киев согласился бы прекратить удары по российским НПЗ только при условии, что Москва остановит атаки на украинскую энергосистему. Уже на следующий день он обвинил Москву в ударе по теплоэлектростанции в Харькове и нарушении условий перемирия.

30 октября Украина возобновила атаки на российские предприятия. Только за первые полторы недели (до 10 ноября) удары вывели из строя около 30% мощностей НПЗ. Они вызвали перебои в работе 9 из 35 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.