В ночь на 25 ноября Украина атаковала Самарскую область. По данным мониторингового канала Exilenova+, под удар попали Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Атаку беспилотников на регион подтвердил и губернатор области Вячеслав Федорищев. The Insider удалось подтвердить по спутниковым снимкам НАСА Firms пожары на двух НПЗ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в госмессенджере Max в ночь на 25 ноября написал, что в регионе «идет отражение атаки ВСУ». Позднее на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он заявил, что прошедшая ночь «была настоящим испытанием». По его словам, силам ПВО удалось сбить более 145 беспилотников, один человек погиб в результате атаки.

По данным мониторинговых каналов, под ударами БПЛА оказались сразу два НПЗ, расположенных в Самарской области. OSINT-анализ издания ASTRA подтвердил атаки на Сызранский и Куйбышевский НПЗ, принадлежащие компании «Роснефть».

The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на обоих нефтеперерабатывающих заводах. При этом если на Куйбышевском НПЗ спутниковые снимки зафиксировали небольшое возгорание, то на Сызранском, судя по данным со спутников, виден масштабный пожар.