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Высший антикоррупционный суд Украины обязал генпрокурора открыть дело против Арахамии. Он возглавляет делегацию на переговорах с РФ и США

The Insider
Фото: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Фото: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал и.о. генпрокурора Антона Ковальского зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возможном преступлении Давида Арахамии — руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде и главы украинской делегации на переговорах с Россией и США. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В сообщении ЦПК говорится:

«Следственный судья Маркиян Галабала удовлетворил жалобу ЦПК на бездействие Антона Ковальского. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции „Слуга народа“.

19 октября ЦПК подал заявление о предполагаемой раздаче Арахамией „конвертов“ депутатам за голосование. Ковальский отделался отпиской, как и Кравченко <бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, уехавший за границу после обысков в его офисе – The Insider>: мол, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) уже ведет расследование, и перенаправил заявление туда.

Однако зарегистрировать уголовное производство в отношении народного депутата может только генпрокурор. НАБУ само это подтвердило: без регистрации Бюро не может расследовать деятельность Арахамии».

Ранее журналисты спросили и.о. генпрокурора Ковальского о возможном знакомстве с Арахамией. Как сообщает «Украинская правда», чиновник на это ответил, что «Арахамию в жизни не видел». Издание отмечает, что 27 декабря 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты Украины. По версии следствия, они систематически получали выгоду за голосование в Верховной раде по определенным вопросам. В рамках расследования дела о «конвертах» обыски в конце 2025 года проводились в том числе у помощника Арахамии.

Как сообщал The Insider, недавно Россия и Украина при посредничестве США договорились возобновить переговоры после почти девятимесячного перерыва. Ожидается, что трехсторонняя встреча пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби. Отмечалось, что украинскую делегацию на этих переговорах должен возглавить как раз Арахамия.

Кроме того, первая леди США Мелания Трамп 5 ноября должна встретиться в Белом доме с представителями России и Украины по случаю завершения гуманитарной операции по вывозу мирных жителей из оккупированных РФ Олешек Херсонской области. По данным РБК-Украина, Киев на этом мероприятии представят Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москву в Белом доме представят уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча должна начаться в 18:00 по киевскому и в 19:00 по московскому времени. 

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Публикация:«Высший антикоррупционный суд Украины обязал генпрокурора открыть дело против Арахамии. Он возглавляет делегацию на переговорах с РФ и США»

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