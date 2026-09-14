Генпрокурор Украины Кравченко подписал подозрение директору НАБУ и уехал за границу. Зеленский призвал Раду скорее отстранить генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и обвинил антикоррупционные органы страны НАБУ и САП в «особо тяжких преступлениях». Об этом генпрокурор сам рассказал в видеообращении. Издание «Украинская правда» сообщило, что в ночь на 14 сентября Кравченко уехал за границу на служебном автомобиле. В начале сентября НАБУ и САП провели обыски у генпрокурора, который затем подал заявление об отставке. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду как можно скорее снять Кравченко с должности.

Ранним утром 14 сентября Кравченко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что операция НАБУ и САП «Карфаген», связанная с расследованием работы сети мошеннических кол-центров и обернувшаяся масштабными обысками в Офисе генпрокурора (ОГП), «была направлена не только против» него. Он заверил:

«Ее истинной целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП. А после этого — отстранить генпрокурора и приостановить принятие процессуальных решений по этим делам. Сейчас Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в десятках уголовных производств, в рамках которых расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные сотрудниками НАБУ и САП. Опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу».

Кривоноса генпрокурор заподозрил в «подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере» и «фиктивном усыновлении ребенка с целью создания оснований для уклонения от ответственности в суде». Кравченко уточнил, что НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств, а также скопировали и похитили часть документов.

В НАБУ и САП отметили, что никто официально не вручал подозрения Кривоносу, и назвали заявления Кравченко «продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы».

В своей речи Кравченко заявил, что Зеленский «политически сдерживал» его от принятия решения по Кривоносу, а представители НАБУ предлагали ему отказаться от обвинений в адрес директора в обмен на гарантии неприкосновенности.

Зеленский отреагировал на эти слова в своем Telegram-канале:

«У этого генпрокурора есть только один выход: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно».

4 сентября «Украинская правда» сообщила об обысках НАБУ и САП у генпрокурора, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной госадминистрации Олега Кипера. На следующий день НАБУ и САП подтвердили обыски. Кроме того, антикоррупционные органы задержали замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву. Они заявили о разоблачении преступной организации, возглавляемой одним из руководителей ОГП, которая получала взятки от мошеннических кол-центров и помогала в легализации имущества. На фоне скандала Кравченко 7 сентября написал заявление об отставке.

«Украинская правда» выяснила, что в ночь на 14 сентября Кравченко на служебном автомобиле покинул Украину. Позднее он подтвердил свой отъезд, заверив, что находится в «зарубежной командировке», в рамках которой собирается «проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины».

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал голосование в Раде по отставке генпрокурора на 15 сентября.