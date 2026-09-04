Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.89

EUR

100.6

OIL

95.5

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

299

 

 

 

 

 

Новости

НАБУ и САП проводят обыски в Офисе генпрокурора Украины по делу о мошеннических колл-центрах

The Insider
Фото: «Новинарня»

Фото: «Новинарня»

НАБУ и САП проводят спецоперацию по делу о преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляет сотрудник Офиса генерального прокурора. Как сообщило НАБУ и подтвердила САП, организацию подозревают в «крышевании» сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Антикоррупционные органы пока пообещали раскрыть подробности позднее.

НАБУ и САП проводят обыски у генпрокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, сообщает «Українська правда» со ссылкой на источники. При этом пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская заявила изданию, что у самого Кравченко следственных действий ни дома, ни в кабинете не проводилось.

По данным источников «Української правды» в деловых кругах, НАБУ и САП также задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Официально его задержание антикоррупционные органы пока не подтверждали.

Офис генерального прокурора заявил, что полностью содействует антикоррупционным органам и предоставит им необходимую информацию. В ведомстве подтвердили, что расследование проверяет возможную причастность одного из сотрудников ОГП к противоправной деятельности, связанной с мошенническими колл-центрами. На время досудебного расследования его отстранят от исполнения служебных обязанностей.

В ОГП также сообщили, что за последние 12 месяцев в рамках борьбы с мошенническими колл-центрами провели более 1050 обысков, прекратили работу около 340 колл-центров и более 5 тысяч операторских мест. Сейчас расследуются 147 уголовных производств, подозрения предъявлены более чем 183 людям, дела 93 человек переданы в суд. Ущерб потерпевшим, по данным прокуратуры, составляет десятки миллионов гривен.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Дорогое топливо, порты не принимают, трактористы ушли в танкисты. Почему производители зерна в России оказались на грани разорения

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте