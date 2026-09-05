НАБУ и САП отчитались о раскрытии группы во главе с сотрудником Офиса генпрокурора, «крышевавшей» мошеннические кол-центры

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о раскрытии личностей пятерых предполагаемых участников преступной организации в Офисе генерального прокурора. По версии следствия, организацию в середине 2025 года создал и возглавил руководитель одного из подразделений Офиса генпрокурора, привлекший к ней сотрудников прокуратуры и приближенных лиц.

Следствие утверждает, что участники организации систематически получали деньги за невмешательство в работу мошеннических кол-центров. Их жертвами становились граждане Украины и иностранцы. Полученные средства легализовывали через покупку недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества общей стоимостью более 20 млн гривен.

Еще свыше 10 млн гривен участники организации, по утверждению САП, разместили на счетах близких им людей, представив деньги как доходы от предпринимательской деятельности. Кроме того, организатор схемы переоформил на третьих лиц приобретенные ранее активы, чтобы скрыть владение ими. В их числе недвижимость в апарт-комплексе возле Карпат стоимостью более 12 млн гривен.

Имена подозреваемых антикоррупционные органы не раскрыли. Пятерых фигурантов подозревают в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также в легализации преступных доходов. Речь идет о статьях 255 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Накануне The Insider писал, что НАБУ и САП начали спецоперацию в Офисе генпрокурора по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров. Тогда антикоррупционные органы сообщили только об общем содержании расследования и пообещали позднее раскрыть подробности. Офис генпрокурора объявил, что будет содействовать следствию и отстранит проверяемого сотрудника от исполнения обязанностей.

«Українська правда» со ссылкой на источники сообщала об обысках у генпрокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Представительница Офиса генпрокурора отрицала проведение обысков дома и в кабинете Кравченко. Источники издания также сообщили о задержании заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропивы, однако НАБУ и САП этого не подтверждали.