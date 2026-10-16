В сентябре из-за атак России погибли 328 мирных жителей Украины. Речь идет о самом высоком показателе для этого месяца с начала вторжения

Из-за ударов России в сентябре 2026 года погибли 328 мирных жителей Украины, 2105 гражданских получили ранения. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Всего с января по сентябрь 2026-го, по данным ММПЧУ, в Украине погибли 2570 мирных жителей — на 59% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В ММПЧУ заявили:

«Это самый высокий показатель для сентября с начала полномасштабного вторжения».

Годом ранее в этом месяце из-за ударов РФ погибли 249 мирных жителей страны, 1068 получили ранения.

Гражданские в минувшем сентябре стали жертвами российских атак в 22 областях Украины, а также в столице. В Киеве в этом месяце погибли 32 человека, 340 получили ранения, в Херсоне зафиксировали 16 погибших и 202 раненых, в Сумах — 11 погибших и 131 раненого, в Запорожье — 7 погибших и 127 раненых.

Всего с января по сентябрь 2026 года число погибших среди гражданского населения страны составило 2570 человек, 15 211 были ранены. Как подчеркнули в ММПЧУ, это на 59% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Несмотря на рост числа жертв в сентябре, в 2026 году самым смертоносным остается июль, когда погибли по меньшей мере 437 мирных жителей Украины, 2610 человек были ранены. По данным ММПЧУ, речь идет о самом большом количестве жертв среди гражданского населения за месяц с мая 2022 года.

В октябре 2026 года Россия усилила атаки по мирным целям в Украине. Так, 7 октября РФ нанесла удар по Прилукам в Черниговской области, где в результате попадания в жилой дом погибли 22 человека, из них пятеро — дети. На следующий день, 8 октября, стало известно о российском ударе по маршрутке в Краматорске, из-за которого погибли 30 человек.

По данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) на 9 октября, только за одну неделю этого месяца по всей Украине погибли более 100 мирных жителей и как минимум 429 человек получили ранения. Помощник генсека ООН Халед Хаири в тот день заявил:

«С момента предыдущего брифинга 23 сентября атаки Российской Федерации на Украину достигли нового, ужасающего уровня. Опасная тенденция к эскалации российских атак привела в этом году к значительному росту числа жертв среди гражданского населения. В каждом месяце регистрировалось больше жертв, чем в соответствующем месяце любого из предыдущих трех лет».

На фоне усиления российских атак произошел конфликт между Украиной и США. Трамп требовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ, а затем заключил с президентом РФ Владимиром Путиным сделку о поставках на американский и мировой рынки дизельного топлива из России. По мнению главы Белого дома, именно атаки ВСУ на НПЗ в России стали причиной дефицита дизеля. Однако, как отмечало агентство Bloomberg, на дефицит и стоимость дизеля влияют в первую очередь война с Ираном, начатая Трампом, и перекрытие Ормузского пролива.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подтвердил ранее фигурировавшую в СМИ информацию о том, что Вашингтон угрожал прекратить обмен разведданными с Киевом, если ВСУ не перестанут бить по российским НПЗ. Как минимум 12 и 13 октября американцы не предупреждали Украину о запусках баллистических ракет с территории РФ. И 12, и 13 октября ракетная тревога в украинских городах началась уже после того, как прогремели первые взрывы.