Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.76

EUR

93.77

OIL

106.34

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

98

 

 

 

 

 

Новости

В сентябре из-за атак России погибли 328 мирных жителей Украины. Речь идет о самом высоком показателе для этого месяца с начала вторжения

The Insider
Разрушенная украинская школа в результате попадания ракеты. Фото: А. Басюк / УКГВ

Разрушенная украинская школа в результате попадания ракеты. Фото: А. Басюк / УКГВ

Из-за ударов России в сентябре 2026 года погибли 328 мирных жителей Украины, 2105 гражданских получили ранения. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Всего с января по сентябрь 2026-го, по данным ММПЧУ, в Украине погибли 2570 мирных жителей — на 59% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В ММПЧУ заявили:

«Это самый высокий показатель для сентября с начала полномасштабного вторжения».

Годом ранее в этом месяце из-за ударов РФ погибли 249 мирных жителей страны, 1068 получили ранения.

Гражданские в минувшем сентябре стали жертвами российских атак в 22 областях Украины, а также в столице. В Киеве в этом месяце погибли 32 человека, 340 получили ранения, в Херсоне зафиксировали 16 погибших и 202 раненых, в Сумах — 11 погибших и 131 раненого, в Запорожье — 7 погибших и 127 раненых.

Всего с января по сентябрь 2026 года число погибших среди гражданского населения страны составило 2570 человек, 15 211 были ранены. Как подчеркнули в ММПЧУ, это на 59% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Несмотря на рост числа жертв в сентябре, в 2026 году самым смертоносным остается июль, когда погибли по меньшей мере 437 мирных жителей Украины, 2610 человек были ранены. По данным ММПЧУ, речь идет о самом большом количестве жертв среди гражданского населения за месяц с мая 2022 года.

В октябре 2026 года Россия усилила атаки по мирным целям в Украине. Так, 7 октября РФ нанесла удар по Прилукам в Черниговской области, где в результате попадания в жилой дом погибли 22 человека, из них пятеро — дети. На следующий день, 8 октября, стало известно о российском ударе по маршрутке в Краматорске, из-за которого погибли 30 человек.

По данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) на 9 октября, только за одну неделю этого месяца по всей Украине погибли более 100 мирных жителей и как минимум 429 человек получили ранения. Помощник генсека ООН Халед Хаири в тот день заявил:

«С момента предыдущего брифинга 23 сентября атаки Российской Федерации на Украину достигли нового, ужасающего уровня. Опасная тенденция к эскалации российских атак привела в этом году к значительному росту числа жертв среди гражданского населения. В каждом месяце регистрировалось больше жертв, чем в соответствующем месяце любого из предыдущих трех лет».

На фоне усиления российских атак произошел конфликт между Украиной и США. Трамп требовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ, а затем заключил с президентом РФ Владимиром Путиным сделку о поставках на американский и мировой рынки дизельного топлива из России. По мнению главы Белого дома, именно атаки ВСУ на НПЗ в России стали причиной дефицита дизеля. Однако, как отмечало агентство Bloomberg, на дефицит и стоимость дизеля влияют в первую очередь война с Ираном, начатая Трампом, и перекрытие Ормузского пролива.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подтвердил ранее фигурировавшую в СМИ информацию о том, что Вашингтон угрожал прекратить обмен разведданными с Киевом, если ВСУ не перестанут бить по российским НПЗ. Как минимум 12 и 13 октября американцы не предупреждали Украину о запусках баллистических ракет с территории РФ. И 12, и 13 октября ракетная тревога в украинских городах началась уже после того, как прогремели первые взрывы.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«В сентябре из-за атак России погибли 328 мирных жителей Украины. Речь идет о самом высоком показателе для этого месяца с начала вторжения»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  3. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  4. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами
  5. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте