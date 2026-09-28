В ДР Конго убили политика, призывавшего к профилактике вируса Эбола. В стране крупнейшая вспышка заболевания — более 8000 случаев

В городе Бутембо на востоке Демократической республики Конго (ДР Конго) убили представителя правящей партии UDPS Мари-Селестена Карондву после его призывов к населению соблюдать меры по профилактике распространения вируса Эбола. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным Associated Press (AP), в стране зафиксировано уже более 8 тысяч случаев заражения вирусом, из которых почти 50% закончились смертельным исходом. Речь идет о крупнейшей по скорости распространения вспышке данной лихорадки за всю историю.

Как рассказало Reuters, представитель правящей партии UDPS Мари-Селестен Карондва выступил по радио с речью, в которой призвал жителей города соблюдать меры по профилактике Эболы. После эфира неизвестные напали на политика и избили его, а также разграбили имущество и подожгли дом. В итоге Карондва скончался от полученных травм. В партии заявили, что он стал «невинной жертвой» за то, что отстаивал позицию о «существовании вируса Эбола».

Причин, по которым местные жители сопротивляются профилактике распространения вируса много. Большинство из них связаны с местными верованиями, недоверием к медицине и властям. Reuters описывает случай, когда 12-летнего мальчика забрали в центр лечения Эболы, где он в итоге умер. При этом никто из его родственников, сопровождавших ребёнка, не заболел. После этого отец ребёнка обвинил врачей в придуманном диагнозе и заявил, что «Эболы не существует».

Как отмечает AP, на конец сентября в ДР Конго зафиксировано уже 8067 случаев заболевания Эболой, из которых смертью закончились 3901. Таким образом, летальность превышает 48%. Агентство со ссылкой на Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) подчеркивает, что речь идет о крупнейшей по скорости распространения вспышке Эболы за всю историю. Так, к 19-й неделе последней крупной вспышки, случившейся в Западной Африке в 2014–2016 годах, было зафиксировано около 3800 случаев заражения, за аналогичный период эпидемии 2026 года этот показатель уже выше в два раза.

Reuters и AP поясняют, что борьбе с Эболой мешают нехватка медицинских работников, задержки с выплатой зарплат врачам, забастовки, а также недоверие населения охваченных вирусом регионов. Как писал ранее The Insider, проблемы возникают не только на этапе профилактики, но и с захоронением тел: некоторые общины отказываются пропускать погребальные команды и предпочитают проводить традиционные обряды захоронения умерших, что лишь повышает риск дальнейшего распространения вируса.

Случай с Карондвой — не единственный, когда политики, волонтеры и медработники подвергались нападению со стороны местного населения. Например, в минувшую субботу, 26 сентября, в городе Бени в ДР Конго вооруженные люди атаковали пункт обработки рук, в результате чего погиб один его сотрудник, а еще несколько получили ранения.