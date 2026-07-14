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Новости

ВОЗ заявила, что число зараженных вирусом Эбола в 2–4 раза выше, чем известно врачам

The Insider
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что число зараженных вирусом Эбола в Конго может в 2–4 раза превышать число больных, о которых известно медработникам и властям. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихевеазу на пресс-конференции в Женеве после возвращения из зоны кризиса, ее слова цитирует Der Spiegel. 

В данный момент, по официальным данным правительства Конго, число заразившихся составляет 1963 человека, 719 человек умерли. В большинстве случаев больные умирают дома, а не в больнице, что повышает риск заражения для их родственников. Четверо из пяти вновь заразившихся не входили в списки контактов ранее инфицированных, что указывает на существование не выявленных цепочек передачи инфекции. 

По словам Ихевеазу, в специализированных лечебных центрах имеется почти 800 коек и 14 лабораторий, способных быстро анализировать образцы. Однако, по словам Ихевеазу, организация получила пока только 40% из необходимых ей для борьбы со вспышкой заболевания $115 млн. 

Одновременно компания Gilеad Sciences объявила о наборе участников в клиническое исследование экспериментального противовирусного препарата обельдесивира, который должен обеспечивать постконтактную профилактику заболевания штаммом бундибугьо. Испытания организуют Национальный институт биомедицинских исследований Конго и французский центр по изучению новых инфекционных заболеваний ANRS при поддержке гуманитарных организаций, таких как Alliance for International Medical Action (ALIMA) и «Врачи без границ». 

В исследование планируется набрать около 1000 человек в возрасте от 12 лет, которые в течение последних пяти дней имели высокий риск контакта с больным, но не заболели сами. Им будут вводить препарат и оценивать, насколько благодаря ему удается снизить риск развития болезни после контакта с вирусом. 

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