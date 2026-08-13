Вспышка Эболы в Конго распространилась на шестую провинцию страны

Вспышка лихорадки Эбола в Конго распространилась на шестую провинцию — Ба-Уэле, где ранее случаев заражения не фиксировали. Об этом сообщил гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касейя, слова которого приводит Associated Press.

По словам Касейи, зараженный мужчина приехал в город Бута, административный центр провинции Ба-Уэле, из Исиро в провинции О-Уэле, и по приезде скончался. Таким образом, вспышкой оказались охвачены уже шесть из 26 провинций Конго.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду заявила, что нынешняя вспышка, распространяющаяся быстрее всех предыдущих, может превзойти по числу жертв крупнейшую в истории эпидемию Эболы 2014–2016 годов в Западной Африке, унесшую жизни более 11 тысяч человек. Одобренных вакцин или методов лечения от редкого штамма вируса — Бундибугйо, вызвавшего текущую вспышку, — не существует.

По последним данным властей, жертвами лихорадки стали более 2,1 тысячи человек из свыше 4,5 тысячи заболевших. Таким образом, она распространяется почти вдвое быстрее, чем во время эпидемии Эболы 2014–2016 годов, — самой смертоносной за всю историю наблюдений. Отмечается, что эпидемия развивается в крайне тяжелых условиях, когда часть медработников бастует из-за невыплаты зарплат, звучат угрозы со стороны повстанческих группировок, местные жители, пережившие травматичный опыт, испытывают гнев против властей, а также распространяется дезинформация о том, что Эболы не существует. В четверг забастовку начали и сотрудники лечебного центра в Низи, провинция Итури — одном из наиболее пострадавших районов, — из-за чего центр временно закрылся. Медики заявили, что не получают зарплату уже три месяца.

Реальные масштабы вспышки остаются неизвестными. Официально о ней объявили 15 мая, однако, по данным ВОЗ, секвенирование показало, что распространение вируса началось еще в феврале. По оценкам властей, от 60% до 70% новых случаев фиксируется вне круга людей, за которыми велось наблюдение как за контактами зараженных. Региональный директор ВОЗ по Африке Мохамед Якуб Джанаби заявил на этой неделе, что специалисты не успевают за распространением вируса. Клинические испытания двух возможных препаратов для лечения этого штамма Эболы начались в прошлом месяце в провинции Итури — наиболее пострадавшей из пяти провинций Конго, где ранее фиксировались случаи заражения.