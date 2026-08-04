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Число жертв Эболы в Конго превысило 1700. «Ситуация вызывает крайнюю тревогу» – эпидемиолог

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго, ставшая самой быстрорастущей в истории наблюдений, унесла жизни более 1700 человек, пишет Associated Press. По последним данным правительства страны, на вторник зарегистрировано 3802 случая заражения и 1707 смертей.

Когда эпидемия достигнет пика, пока неясно, заявил гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касейя во время второго визита в город Буниа рядом с эпицентром вспышки. По его предупреждению, почти 80% новых заражений выявляют не через отслеживание контактов, а в результате распространения вируса внутри общин. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибывает в Киншасу сегодня и на этой неделе намерен посетить Буниа.

Эпидемию объявили 15 мая, ее возбудителем стал штамм Бундибугио, против которого нет ни одобренных вакцин, ни лекарств. Реагированию мешают задержки с отслеживанием контактов, труднодоступность пораженных районов, недоверие местных жителей, а также насилие со стороны вооруженных группировок и части населения, отмечали в Africa CDC. В провинции Итури идут два клинических испытания препаратов постконтактной профилактики, еще два испытания вакцин проводятся в Великобритании и Канаде.

Почти 90% случаев приходится на отдаленную Итури, но заражения подтверждены еще в пяти провинциях, включая Кисангани — один из крупнейших городов страны. Соседняя Уганда объявила себя свободной от Эболы после выписки последнего пациента в середине июня. Ключевая сложность в том, что нулевой пациент до сих пор не установлен, а вынужденные перемещения из-за вооруженного конфликта и нелегальная добыча полезных ископаемых затрудняют розыск тысяч контактировавших с больными. ВОЗ во вторник сообщила, что под наблюдением находятся свыше 17 тысяч потенциальных контактов, почти 80% из них осматривают ежедневно.

В понедельник медработники сильно пострадавшего города Монгбвалу выдвинули ультиматум из-за невыплаты зарплат. В обращении говорится:

«Если в течение 24 часов ничего не будет сделано, мы усилим наши действия».

Ранее забастовку из-за отсутствия выплат и опасных условий труда объявляли медики в Буниа.

Нил Вора, исполнительный директор коалиции Preventing Pandemics at the Source, отметил в комментарии The Insider, что «ситуация вызывает крайнюю тревогу»:

«Это уже вторая по масштабу вспышка Эболы в истории — погибли более 1500 человек. „Сила инфекции“, то есть скорость, с которой расширяется вспышка, намного выше, чем при предыдущих эпидемиях. Взять ее под контроль сложно из-за небезопасной обстановки в регионе и ограниченных ресурсов, а одобренной вакцины и специфического лечения от этой формы Эболы не существует. Чтобы справиться, потребуются дальнейшее международное сотрудничество и вливание дополнительных средств. Хорошая новость в том, что здесь применимы инструменты, которые успешно работали в прошлые вспышки, — изоляция больных, отслеживание контактов, безопасные захоронения, инфекционный контроль в медучреждениях и работа с местными сообществами.

Эта вспышка подчеркивает и важность профилактики передачи вирусов от животных человеку. Нынешний подход общественного здравоохранения к новым инфекционным заболеваниям вроде Эболы в основном реактивный — мы ждем, пока болезнь появится, а затем пытаемся быстро ее локализовать, но дело часто оборачивается гуманитарной катастрофой, как мы наблюдаем прямо сейчас. Между тем вероятность таких переходов можно снизить, защищая тропические леса, борясь с безудержной торговлей дикими животными, улучшая практики в животноводстве и смягчая изменение климата. Вложения в такие превентивные меры выгодны всем и повсюду».

C начала эпидемии, по данным ВОЗ, заразились более 100 сотрудников здравоохранения. Нынешняя вспышка убивает людей быстрее любой предыдущей, включая эпидемию 2014–2016 годов с 28 тысячами заболевших и более чем 11 тысячами умерших — тогда порог в тысячу смертей был пройден примерно за восемь месяцев. Рекордной по скорости роста смертности эту эпидемию признали еще при 1031 погибшем.

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