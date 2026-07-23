Вспышка Эболы в ДР Конго стала рекордной по быстроте роста смертности за всю историю

В результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) погиб уже 1031 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гендиректора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жана Касейя (Africa CDC). Нынешняя эпидемия пока не самая крупная в абсолютных числах, но уже самая быстрая по скорости роста случаев смерти.

На данный момент Минздрав ДРК зафиксировал 2,5 тысячи заболеваний Эболой. Из них 737 человек находятся в изоляции или проходят лечение в больницах, более 460 смогли выздороветь, 1031 заболевший умер. Случаи заболевания также зафиксированы в Уганде.

Врач, гендиректор Africa CDC Жан Касейя считает, что справиться с этой вспышкой будет крайне трудно:

«Люди умирают. Они умирают, потому что у нас нет вакцин, у нас нет лекарств, у нас нет финансирования. Если мы не остановим эту вспышку сегодня, она может стать одной из худших за всю историю».

Ситуация осложняется тем, что нынешнюю эпидемию вызвал вирус Бундибугйо — разновидность эболавируса, против которого нет утвержденных вакцин и методов лечения. Крупнейшая вспышка Эболы — вируса, которым можно заразиться при контакте с биологическими жидкостями, — была зафиксирована в странах Западной Африки в 2013–2016 годах.

Тогда от вируса умерли более 11 тысяч человек из 28 тысяч заболевших, а отметка в тысячу смертей была преодолена за первые восемь месяцев. Сейчас вирусу потребовалось всего два месяца, чтобы этот показатель смертности был достигнут.

В ООН отмечают: настоящие масштабы нынешней вспышки могут быть в два-четыре раза больше официальных данных, поскольку некоторые районы эпицентра заболевания — конголезской провинции Итури — остаются труднодоступными. В пользу бо́льших масштабов говорит тот факт, что в 80% новых случаев не удается проследить цепочку передачи вируса.

Как уточняет AP, борьбу со вспышкой затрудняют и боевые действия повстанческих группировок, а также сопротивление местных жителей. По словам местных властей, некоторые общины отказываются пропускать погребальные команды и предпочитают проводить традиционные обряды захоронения умерших, что лишь повышает риск дальнейшего распространения вируса.

Иногда погребальным бригадам приходится работать в сопровождении военных, а некоторые сотрудники таких команд подвергаются насилию со стороны местных жителей. Сообщается также о нехватке медицинского персонала: ряд сотрудников больниц объявили забастовку из-за задержки зарплат с самого начала вспышки: официально о ней объявили еще 15 мая.

Как отмечал телеканал CNN, нынешняя вспышка была вызвана в том числе сокращением финансирования администрацией президента США Дональда Трампа программ раннего обнаружения и сдерживания Эболы. В то же время 18 мая 2026 года Госдеп США объявил о выделении $13 млн срочной помощи ДРК и Уганде для борьбы с вирусом и пообещал $250 млн на развитие систем здравоохранения этих стран.

Впервые вспышка Эболы была зафиксирована в 1976 году на территории современного Южного Судана. Тогда от вируса погиб 151 человек из 284 официально зарегистрированных случаев.