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Новости

Франция впервые выявила Эболу на своей территории. Заболел врач, который вернулся из гуманитарной миссии в Конго

The Insider
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Во Франции впервые выявили случай заражения лихорадкой Эбола на территории страны. Положительный тест обнаружили у врача, который вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, сообщило французское Министерство здравоохранения. Об этом пишет Le Parisien.

Пациента изолировали и поместили в специализированное медицинское учреждение. Его состояние оценивается как стабильное. Власти начали устанавливать круг контактов заболевшего. В Минздраве Франции заявили, что риск распространения вируса среди населения страны и Европы остается низким, передает Reuters.

Это первый случай Эболы, диагностированный во Франции. Во время крупной вспышки в Западной Африке в 2014 году страна принимала двух пациентов с Эболой, однако их диагноз был установлен еще за пределами Франции.

Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго 15 мая и вызвана редким штаммом Бундибугйо. По последним данным ВОЗ, в стране подтвердили более 1 тысячи случаев заражения, 267 человек скончались. За первый месяц нынешняя вспышка стала крупнейшей среди всех зарегистрированных вспышек Эболы по числу подтвержденных случаев.

Вирус распространяется прежде всего на востоке Конго, в том числе в провинции Итури. Сдерживание эпидемии осложняют вооруженное насилие, недоверие части местных жителей к медикам и проблемы с отслеживанием контактов заболевших. Ранее власти сообщали, что смогли установить лишь около 55% людей, контактировавших с инфицированными.

Штамм Бундибугйо ранее выявляли лишь дважды. Против него пока нет одобренной вакцины и специфического лечения. ВОЗ объявила вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.

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