Глава ВОЗ предупредил, что вспышка Эболы в Конго вышла из-под контроля. Пациенты массово сбегают из больниц

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде развивается быстрее, чем медики успевают реагировать, сообщает Reuters. Выступая на онлайн-совещании Африканского союза, он сообщил о 220 смертях с начала вспышки и предупредил, что ситуация, вероятно, ухудшится прежде, чем начнет улучшаться.

По словам Гебреисуса, запоздалое выявление случаев заражения поставило специалистов в положение «догоняющих». Сдерживание вспышки дополнительно осложняется тем, что эпидемия охватила нестабильные провинции Итури и Северное Киву, а одобренных вакцин против штамма Бундибугйо не существует. Другие соседние с Конго страны, по его словам, находятся под высоким риском и должны немедленно принять меры.

В провинции Итури фиксируют нападения на медицинские учреждения и массовые побеги пациентов. В субботу неустановленные лица подожгли изоляционные палатки организации «Врачи без границ» при больнице в Монгвалу, 18 пациентов бежали. Четверо из них впоследствии сдали тесты, они показали три отрицательных результата и один положительный, то есть как минимум один подтвержденный носитель вируса оказался на свободе.

На следующий день молодые люди, родственники умершего от Эболы религиозного деятеля, атаковали ту же больницу четырежды, в результате бежали еще семь пациентов. Один из них, находившийся в критическом состоянии с кровотечением, погиб во время побега. Причиной нападений стало требование родственников выдать тела умерших для захоронения, тогда как тела жертв Эболы высоко заразны, а небезопасное погребение является одним из главных путей передачи вируса.

Гебреисус во вторник намерен лично вылететь в Конго вместе с директором ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихекверазу. Угандийские власти тем временем сообщили еще о двух подтвержденных случаях заражения — общее число заболевших в стране достигло семи. В мае ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.