США из-за вспышки Эболы будут впускать побывавших в трех странах Африки американцев только через один аэропорт

The Insider
Госдепартамент США выпустил глобальное предупреждение для путешественников из-за вспышки Эболы в Центральной Африке. С 21 мая все граждане США и обладатели грин-карт, которые за предшествующие 21 день побывали в Демократической Республике Конго, Уганде или Южном Судане, смогут въехать в Штаты только через международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса.

Как говорится в сообщении Госдепа, в аэропорту будут проводить «усиленный санитарный контроль». Проверки организуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) совместно с Погранично-таможенной службой. Ограничение распространяется на всех пассажиров, побывавших в этих странах, включая американских граждан и постоянных резидентов.

Власти США также предупредили о возможных изменениях маршрутов и отменах рейсов из-за санитарных мер. Госдеп рекомендовал путешественникам заранее связываться с авиакомпаниями для подтверждения маршрута.

Отдельно Госдепартамент сохранил действующее с марта глобальное предупреждение о повышенной осторожности для американцев за рубежом. Ведомство объясняет его угрозами для американских объектов и граждан на фоне напряженности на Ближнем Востоке и действий связанных с Ираном группировок.

20 мая ВОЗ заявила, что вспышка Эболы в Центральной Африке, вероятно, началась за несколько месяцев до официального выявления 15 мая. Речь идет о редком штамме Bundibugyo, против которого нет одобренного лечения и зарегистрированной вакцины. По данным ВОЗ, в ДР Конго и Уганде зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заболевания и 139 смертей, а смертность от этого штамма составляет от 30% до 50%. ВОЗ ожидает дальнейшего роста числа заболевших, поскольку вирус мог циркулировать незамеченным около двух месяцев.

