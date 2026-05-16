В Демократической республике Конго 80 человек погибли из-за вспышки нового штамма вируса Эбола

Министерство здравоохранения республики Конго заявило в субботу, что 80 жителей страны погибли из заболевания вирусом Бундибугйо - нового штамма вируса Эбола. Всего в стране зарегистрировано 250 случаев заболевания. Об этом сообщает Der Spiegel.

Против этого штамма вируса нет ни вакцины, ни специфического лечения, а его летальность составляет примерно 50%. «Врачи без границ» объявила о подготовке масштабной операции в провинции Итури, где сейчас происходит гражданский конфликт.

«Количество случаев заболевания и смертей, которые мы наблюдаем за столь короткий срок, вызывает крайнюю обеспокоенность. Многие жители Итури и без того испытывают трудности с доступом к медицинской помощи. Они живут в постоянной неопределенности, поэтому оперативные действия крайне важны», - заявила руководитель программы экстренной помощи "Врачей без границ" Триш Ньюпорт.

Нынешняя вспышка - уже 17-я эпидемия вируса Эбола в Демократической Республике Конго с момента его первого появления в 1976 году. Прошлая вспышка произошла в августе прошлого года, тогда погибло 34 человека. Во время самой масштабной эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 - 2020 году было зарегистрировано около 2300 смертей.