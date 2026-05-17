ВОЗ назвала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В этих африканских странах зафиксировали уже более 300 предполагаемых случаев заражения новым штаммом вируса — Бундибугйо, от последствий скончались не менее 88 человек.

«В настоящее время существуют значительные неопределенности в отношении истинного числа инфицированных и географического распространения, связанных с этим событием. Кроме того, имеется ограниченное понимание эпидемиологических связей с известными или предполагаемыми случаями. Сохраняющаяся нестабильность, гуманитарный кризис, высокая мобильность населения, городской или полугородской характер нынешнего очага и обширная сеть неформальных медицинских учреждений еще больше усугубляют риск распространения, как это наблюдалось во время крупной эпидемии лихорадки Эбола в провинциях Северный Киву и Итури в 2018–2019 годах».

Как полагают в ВОЗ, речь может идти о гораздо более масштабной вспышке, чем зарегистрирована на данный момент. Риск распространения вируса на местном и региональном уровнях в организации назвали значительным. Против нового штамма Эболы нет вакцины или специфического лечения, летальность оценивается примерно в 50%.

Ранее организация «Врачи без границ» объявила о подготовке к масштабной операции в провинции Итури на северо-востоке Конго. Многие жители этой части страны испытывают трудности с доступом к медпомощи, в том числе из-за продолжающегося гражданского конфликта.

Нынешняя вспышка — уже 17-я эпидемия вируса Эбола в Демократической Республике Конго с момента его первого появления в 1976 году. Прошлая вспышка произошла в августе прошлого года, тогда погибло 34 человека. Во время самой масштабной эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018–2020 году было зарегистрировано около 2300 смертей.

Геморрагическая лихорадка, вызванная этим вирусом, вызывает сильное кровотечение внутри и снаружи организма.