Убийственное решение. Как выход США из Всемирной организации здравоохранения приведет к росту смертности в мире

Во время борьбы с эпидемией COVID-19 Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в прокитайской позиции, а год назад начал процедуру выхода США из ВОЗ.

Представители ВОЗ отрицают претензии Трампа и утверждают, что это решение навредило как самим США, так и здравоохранению во всем мире. Теперь вместо всемирной системы коллективной защиты от эпидемий каждая сторона будет самостоятельно — в меру собственных ресурсов и представлений — определять, как бороться с угрозами. Сильнее всего пострадают бедные страны, которые и так несли бóльшие потери при вспышках инфекций по сравнению с обеспеченными государствами.

Что такое ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) была основана в 1948 году в качестве подразделения ООН. В ее задачи входит координация международных действий в области здравоохранения: организация формулирует глобальные стандарты и руководства, собирает и публикует научные данные, поддерживает страны в построении систем здравоохранения и выступает платформой для многостороннего научного сотрудничества. На данный момент в ней состоят 194 страны.

Среди ключевых практических функций ВОЗ — координация эпиднадзора и оповещения об эпидемиях, унификация клинических и лабораторных протоколов, выработка рекомендаций по вакцинации и управлению вспышками инфекций, а также ведение программ по ликвидации и контролю болезней (корь, полиомиелит, малярия и прочее). Множество стран опираются на руководства и протоколы ВОЗ при разработке собственных национальных стратегий противодействию заболеваний.

Финансирование ВОЗ складывается из обязательных взносов государств-членов и значительной доли добровольных целевых (под определенную задачу) взносов от правительств, фондов и частных партнеров. Когда страны по внутренним политическим причинам задерживают взносы или ограничивают их величину, организации приходится перераспределять средства, задерживая обновление инфраструктуры, наем специалистов и другие процессы.

США ежегодно покрывали около 18% бюджета ВОЗ. С 20 января 2025 года, то есть с момента публикации указа о выходе страны из организации, США прекратили выплаты и взносы и отозвали весь персонал. Одновременно осталась невыплаченной значительная сумма членских взносов за 2024–2025 годы — примерно $280 млн. Это составляет около 40% программы Polio Eradication (по борьбе с полиомиелитом) в утвержденном бюджете ВОЗ на 2024–2025 годы ($694 млн).