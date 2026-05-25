В Уганде зафиксировали семь случаев заражения Эболой, в Конго подтверждено более 900

The Insider
В Уганде подтверждены семь случаев заражения Эболой, сообщает Associated Press. Все случаи связаны со вспышкой в соседней Демократической Республике Конго.

Первым заболевшим в Уганде стал 59-летний гражданин ДРК, госпитализированный в Кампале 11 мая. Он скончался спустя три дня — еще до того, как стало известно о вспышке заболеваемости Эболой. Еще двое граждан Конго, обратившихся за медицинской помощью в Уганде, также дали положительный результат на вирус. В субботу власти подтвердили первые случаи заражения среди угандийцев — водитель и медработник, контактировавшие с умершим пациентом. В понедельник Министерство здравоохранения сообщило о двух новых заболевших — сотрудниках частной больницы в Кампале.

«Оба пациента помещены в специализированный лечебный блок и получают необходимую помощь», — сообщил в официальном заявлении национальный директор служб здравоохранения Чарльз Олара.

В ответ на вспышку президент Уганды Йовери Мусевени призвал граждан воздержаться от рукопожатий и распорядился перенести ежегодное религиозное мероприятие у католической базилики под Кампалой, собирающее тысячи паломников, в том числе из Конго. Также временно приостановлено всё пассажирское сообщение между двумя странами — наземное и воздушное.

В самой ДРК, по данным властей, число предполагаемых случаев заражения перевалило за 900 — преимущественно в восточной провинции Итури. Вспышка вызвана штаммом Бундибугйо, против которого нет ни одобренной вакцины, ни специфического лечения. Ситуацию усугубляют нападения на медцентры, недоверие местных жителей к властям, а также нехватка средств защиты для медицинского персонала и необходимого оборудования, что стало следствием сокращения международной помощи.

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения 17 мая. К тому моменту было зафиксировано более 300 предполагаемых случаев заражения штаммом Бундибугйо, погибли не менее 88 человек.

