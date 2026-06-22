Подтвержденное число заболевших Эболой в Конго превысило тысячу, отслеживание контактов остается главной проблемой

Подтвержденное число случаев заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго достигло 1003, из них 254 человека умерли, передаёт заявление местных властей Associated Press. Министерство здравоохранения страны уточнило, что выздоровели 100 пациентов, а еще 365 находятся в больницах или на изоляции. Вспышка сосредоточена в провинции Итури и была объявлена 15 мая.

Нынешнюю вспышку вызвало распространение доселе редкого штамма Бундибугйо, против которого нет ни вакцины, ни специфического лечения, и первый её месяц оказался самым тяжелым за всю историю наблюдений за этим вирусом в регионе. Чиновники признают, что реальное число зараженных может быть гораздо выше официальных данных, а пик эпидемии еще не пройден.

Главной проблемой для местных властей остается отслеживание контактов — пока удалось охватить лишь 55% контактировавших с заболевшими, сообщило министерство. Жан Касея, генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, на прошлой неделе заявил The Associated Press:

«Если вы хотите взять вспышку под контроль, особенно вспышку Эболы, вы должны знать нулевого пациента».

Он добавил, что у властей нет уверенности, когда началась эта вспышка. Чиновники до сих пор не установили нулевого пациента и не смогли отследить более 35 тысяч человек, контактировавших с зараженными по состоянию на прошлую неделю.

Ситуацию усугубляет продолжающееся насилие на востоке Конго — в Итури боевики группировки «Альянс демократических сил», связанной с «Исламским государством», отрезали от помощи многие деревни и вынудили жителей покинуть дома, в том числе тех, кто укрывался в переполненных лагерях. Спустя более месяца после начала вспышки в Конго считают, что болезнь продолжает опережать усилия по ее сдерживанию, а истинный масштаб эпидемии неизвестен никому.

Дополнительную тревогу вызывает ситуация в лагере для вынужденных переселенцев Кигонзе в Буниа, административном центре провинции Итури, — на прошлой неделе там при необычных обстоятельствах умерли 10 человек, что усилило опасения о возможной вспышке среди более чем 20 тысяч жителей лагеря. Подтвержденных случаев Эболы там не зафиксировано, но представители лагеря назвали уровень смертности беспрецедентным и потребовали расследования. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что по меньшей мере 2 млн вынужденных переселенцев, включая более 320 тысяч беженцев, живут в районах Конго с риском заражения Эболой, и выразило обеспокоенность ускоряющимся распространением вируса и растущими рисками для перемещенных сообществ.

Ранее Армaн Спрехер, эпидемиолог организации «Врачи без границ», рассказывал The Insider, почему вакцина для этого конкретного штамма вируса не была разработана вовремя: