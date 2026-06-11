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Новости

В Конго началась забастовка врачей на фоне эпидемии вируса Эбола. Медики требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

The Insider
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В Демократической республике Конго началась забастовка врачей на фоне эпидемии вируса Эбола. Медицинские работники требуют повышения заработных плат, улучшения условий труда и увеличения инвестиций в здравоохранение. Об этом сообщает SBS News. 

При этом службы экстренной помощи в стране продолжают работать и оказывать помощь пациентам, пока профсоюзы ведут переговоры с правительством. 

Кроме забастовки медперсонала, проблемы возникли и с тестами на вирус: как сообщила ВОЗ, в трех лабораториях организации в Букаву и Лвиро в провинции Южный Киву, а также в Гоме в соседней провинции Северный Киву закончились расходные материалы, необходимые для анализа образцов пациентов. 

На этом фоне конголезские власти сообщают уже о 598 подтвержденных случаях заболевания и 115 смертях, вызванных штаммом Бундибугйо. Как ранее рассказал The Insider эпидемиолог организации «Врачи без границ», ранее этот штамм появлялся лишь дважды и борьба с ним считалась менее приоритетной по сравнению с другими вирусами, что привело к тому, что сейчас вакцина от него всё еще не разработана. 

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