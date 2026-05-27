Россияне продолжают путешествовать в африканские страны, объявленные зоной повышенного риска заражения Эболой

Россияне не отказываются от турпоездок в Африку, несмотря на распространение Эболы на континенте, сообщили в союзе туриндустрии страны (РСТ). Как утверждает член правления организации Артур Мурадян, вспышка смертельно опасного заболевания не затронула популярные туристические маршруты:

«Куда летают наши туристы — это Южная Африка, Кения, Эфиопия, Танзания. Никаких вспышек нет и никаких отказов от путешествий мы там не фиксируем».

При этом перечисленные им страны не просто находятся по соседству с теми государствами, где уже зафиксированы сотни случаев Эболы, но и официально объявлены Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний зоной повышенного риска заражения, обратил внимание The Insider.

В минувшую субботу, 23 мая, глава организации Жан Касей огласил список эпидемически небезопасных стран: Ангола, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Эфиопия, Кения, Руанда, Южный Судан, Танзания и Замбия.

В Демократической Республике Конго, граничащей с некоторыми из этих стран, число предполагаемых случаев заражения перевалило за 900. Больше всего заболевших зафиксировано в восточной провинции Итури. В соседней Уганде подтверждено уже семь случаев. Погибли десятки человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в этих двух странах чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка вызвана штаммом Бундибугйо, против которого нет ни одобренной вакцины, ни специфического лечения. Ситуацию усугубляют нападения на медцентры, недоверие местных жителей к властям, а также нехватка средств защиты для медицинского персонала и необходимого оборудования, что стало следствием сокращения международной помощи.

Несмотря на это, по словам Мурадяна, участники туристического рынка ожидают роста спроса со стороны российских туристов на отдых в Африке этим летом, в том числе благодаря расширению полетных программ.

В то же время Роспотребнадзор отчитался об усилении контроля на государственной границе в связи со вспышкой Эболы в Африке:

«В пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения. Для оценки и минимизации рисков также используется АИС „Периметр“».

Ведомство призвало граждан в эпидемиологически неблагополучных странах соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими, а при появлении температуры, слабости, тошноты, диареи, сыпи или других симптомов после возвращения сразу обращаться к врачу.