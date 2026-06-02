Суд Кении отложил слушания по иску против американского карантинного центра для зараженных Эболой, на это время проект будет заморожен

Высокий суд Кении на три недели отложил рассмотрение иска против американского карантинного центра для зараженных Эболой, который администрация Трампа планирует развернуть на авиабазе Лайкипия в центре страны, сообщает The New York Times. Следующее заседание намечено на 23 июня — тогда же суд установит дату полноценных слушаний. До этого момента реализация проекта заморожена.

Суд также обязал правительство Кении в течение семи дней раскрыть полный текст соглашения с США — включая финансовые условия и меры по защите местного населения. Иск против проекта ранее подал Институт Катиба — кенийская правозащитная организация, оспорившая конституционность сделки.

Администрация Трампа объявила о создании центра на 50 коек как часть ответа на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго. Согласно плану, американцев, контактировавших с вирусом, запрещено возвращать на родину — их должны направлять в Кению на карантин. Этот подход резко отличается от практики предыдущих эпидемий и вызвал критику среди специалистов здравоохранения. Старший чиновник кенийского Минздрава Оума Олуга заявил, что центр будет открыт и для кенийцев, но американская сторона никак это не прокомментировала.

Отмечается, что проект обернулся политической проблемой для президента Кении Уильяма Руто, которому в следующем году предстоят нелегкие перевыборы. Сотни жителей Наньюки — ближайшего к базе города — вышли на улицы, полиция применила слезоточивый газ, военные выдвинули бронетехнику. В ходе протестов погибли два человека. Руто защищает свое решение, апеллируя к десятилетиям американской поддержки кенийской системы здравоохранения.

По данным ВОЗ на 25 мая, с начала вспышки в ДРК и Уганде зафиксировано более 220 смертей, организация предупреждала, что ситуация, вероятно, ухудшится прежде, чем начнет улучшаться. ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения 17 мая. Почти все случаи заболевания и смерти зафиксированы в Конго, единичные — в Уганде.