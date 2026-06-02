Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

86.25

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

113

 

 

 

 

 

Новости

Суд Кении отложил слушания по иску против американского карантинного центра для зараженных Эболой, на это время проект будет заморожен

The Insider
Фото: AP Photo/Andrew Kasuku

Фото: AP Photo/Andrew Kasuku

Высокий суд Кении на три недели отложил рассмотрение иска против американского карантинного центра для зараженных Эболой, который администрация Трампа планирует развернуть на авиабазе Лайкипия в центре страны, сообщает The New York Times. Следующее заседание намечено на 23 июня — тогда же суд установит дату полноценных слушаний. До этого момента реализация проекта заморожена.

Суд также обязал правительство Кении в течение семи дней раскрыть полный текст соглашения с США — включая финансовые условия и меры по защите местного населения. Иск против проекта ранее подал Институт Катиба — кенийская правозащитная организация, оспорившая конституционность сделки.

Администрация Трампа объявила о создании центра на 50 коек как часть ответа на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго. Согласно плану, американцев, контактировавших с вирусом, запрещено возвращать на родину — их должны направлять в Кению на карантин. Этот подход резко отличается от практики предыдущих эпидемий и вызвал критику среди специалистов здравоохранения. Старший чиновник кенийского Минздрава Оума Олуга заявил, что центр будет открыт и для кенийцев, но американская сторона никак это не прокомментировала.

Отмечается, что проект обернулся политической проблемой для президента Кении Уильяма Руто, которому в следующем году предстоят нелегкие перевыборы. Сотни жителей Наньюки — ближайшего к базе города — вышли на улицы, полиция применила слезоточивый газ, военные выдвинули бронетехнику. В ходе протестов погибли два человека. Руто защищает свое решение, апеллируя к десятилетиям американской поддержки кенийской системы здравоохранения.

По данным ВОЗ на 25 мая, с начала вспышки в ДРК и Уганде зафиксировано более 220 смертей, организация предупреждала, что ситуация, вероятно, ухудшится прежде, чем начнет улучшаться. ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения 17 мая. Почти все случаи заболевания и смерти зафиксированы в Конго, единичные — в Уганде.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте