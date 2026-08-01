Вспышка Эболы в Конго началась минимум в январе — за четыре месяца до ее официального объявления — исследование

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго началась не позднее января 2026 года на окраинах шахтерского городка Монгбвалу в восточной провинции Итури. К такому выводу пришли авторы доклада, опубликованного в журнале Science, пишет Reuters.

Исследование построено на беседах с 97 людьми. Ученые опрашивали медсестер и врачей, общинных лидеров, выздоровевших пациентов, родственников умерших, изготовителей гробов и работников кладбищ. Кроме того, они изучали фотографии, переписку в WhatsApp, врачебные записи и даже биографии, которые зачитывали на похоронах, — там нередко упоминались симптомы покойных.

Группа исследователей выявила более 500 подозрительных случаев в период с середины января по 15 мая, когда о вспышке официально объявило Африканское бюро по контролю и профилактике заболеваний. Одну из цепочек передачи вируса, как говорится в докладе, запустила 50-летняя женщина, обозначенная в документе только буквой А, — она умерла 25 января после того, как у нее началась рвота кровью. Ее мать скончалась шестью днями позже, а муж заболел, но выжил.

Сейчас эпидемия стала второй по масштабу за всю историю наблюдений — по всей стране зарегистрировано 3532 случая заражения. Больше была только вспышка в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне зафиксировали 28 616 случаев.

Армaн Спрехер, эпидемиолог организации «Врачи без границ», рассказал The Insider, что реакция на вспышку до сих пор сводилась главным образом к развертыванию лечебных отделений и обеспечению их работы: