В Конго за неделю число жертв лихорадки Эбола выросло на 50%, всего погибли более 1500 человек.

В результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго погибли уже более 1500 человек, следует из данных, обнародованных властями страны в четверг. Как передаёт Associated Press, по сравнению с показателями недельной давности число жертв выросло на 50%, а темпы распространения эпидемии продолжают опережать усилия по её сдерживанию.

По последним данным конголезского Минздрава, по состоянию на вторник в стране зафиксировали 3442 случая заражения и 1521 смерть. Вспышку, о которой объявили 15 мая, вызвал штамм Бундибугйо, против которого до сих пор не существует одобренных вакцин или средств лечения.

Сейчас под наблюдением или на госпитализации находятся 797 пациентов, ещё 615 человек выздоровели. Контактное отслеживание по-прежнему отстаёт от нужных темпов — под наблюдением находятся лишь около 78% известных контактов заболевших, тогда как для прерывания цепочки передачи вируса, по оценке медиков, необходимо не менее 95%. Проследить за тысячами потенциальных носителей мешают вооружённый конфликт в регионе и нелегальная добыча полезных ископаемых, из-за которых часть контактировавших с заболевшими попросту невозможно найти.

Основной очаг эпидемии сосредоточен в восточной провинции Итури, на неё приходится около 90% всех случаев, однако заражения подтвердили ещё в пяти провинциях страны, включая один из крупнейших городов Конго — Кисангани. Тем временем соседняя Уганда во вторник объявила себя свободной от Эболы — последнего пациента там выписали из больницы в середине июня.

Эбола — редкое, но крайне заразное заболевание, передающееся через биологические жидкости, в том числе рвотные массы, кровь или сперму, и часто приводящее к смерти. Нынешняя вспышка убивает людей быстрее любой из предыдущих, включая эпидемию 2014–2016 годов, когда зафиксировали 28 тыс. случаев заражения и более 11 тыс. смертей — тогда порог в тысячу погибших был пройден почти за восемь месяцев. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему называет глобальный риск распространения вируса низким, поскольку Эбола передаётся только при прямом контакте с биологическими жидкостями, а не воздушно-капельным путём, однако риск распространения заболевания непосредственно в Конго ВОЗ оценивает как «очень высокий».