Власти Конго перехватили под Киншасой судно с 200 пассажирами из-за подозрения на Эболу

Санитарные службы Демократической Республики Конго остановили речное судно, на борту которого в Киншасу направлялись около 200 человек, после того как сошедший с него ранее пассажир умер 25 июля с симптомами, характерными для лихорадки Эбола. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления чиновников.

Судно шло из Кисангани — торгового центра на северо-востоке страны, — а перехватили его в речном порту Малуку примерно в 65 км от столицы. Киншаса, где живут более 17 млн человек, до сих пор оставалась в стороне от эпидемии, и появление там зараженных означало бы новый этап вспышки.

На место направили мобильную лабораторию, чтобы проверить всех пассажиров и членов экипажа. Министр здравоохранения Самюэль Роже Камба заявил на пресс-конференции, что других смертей среди путешествовавших не зарегистрировано.

По словам министра, умерший 32-летний мужчина сошел на берег в провинции Монгала, примерно в 550 км ниже по течению, и симптомы у него развились уже после этого. Из отчета провинциального управления здравоохранения Монгалы, который оказался в распоряжении Reuters, следует, что биологические образцы у погибшего так и не взяли, поскольку в лечебном учреждении не было тест-систем. Плавание от Кисангани в провинции Чопо до Киншасы может занимать недели, а связь на протяжении маршрута часто отсутствует.

Чопо — одна из пяти провинций, затронутых эпидемией, там подтверждены семь случаев заражения. По обнародованным в среду данным правительства, всего с начала вспышки заболели 3973 человека, 1801 из них умер. Ранее эта эпидемия стала рекордной для страны по скорости роста числа смертей — ее вызывает вирус штамма Бундибугйо, против которого нет ни утвержденных вакцин, ни специфического лечения.