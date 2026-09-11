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Новости

Эбола в Конго распространилась на седьмую провинцию — впервые на западе страны

The Insider
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Вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго, ставшая самой быстрорастущей в истории наблюдений, распространилась на седьмую провинцию страны — Южный-Убанги на северо-западе, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Губернатор провинции Жан-Рене Галеква Вундаве заявил, что лабораторные тесты национального научно-исследовательского института страны обнаружили в образце вирус Бундибугио — редкий штамм Эболы, вызвавший текущую вспышку.

Согласно заявлению, обнародованному в четверг и распространенному местными СМИ в пятницу, образец поступил из санитарного округа Булу в провинции Южный-Убанги. Другие подробности об источнике заражения власти не раскрыли.

Южный-Убанги стал первой западной провинцией, затронутой вспышкой, — до этого случаи фиксировались только на востоке страны. В мае в Киншасе выявляли заболевшего, приехавшего с востока Конго, однако тогда столицу не отнесли к числу пострадавших провинций. Южный-Убанги, граничащий с Центральноафриканской Республикой, не имеет общей границы ни с одной из шести восточных провинций, где ранее подтверждали случаи заражения: Итури, Северным Киву, Южным Киву, Верхним Уэле, Чопо и Нижним Уэле.

По состоянию на среду в стране зарегистрировано 6942 случая заражения и 3349 смертей, сообщили власти. Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла, что вспышка вышла из-под контроля и может превзойти по числу жертв эпидемию 2014–2016 годов в Западной Африке, унесшую жизни более 11 тысяч человек, — самую смертоносную за всю историю наблюдений. В последние недели число новых случаев и смертей снижается в эпицентре вспышки — провинции Итури, но резко растет в соседних Северном Киву и Верхнем Уэле. Ситуацию осложняют небезопасная обстановка, вынужденные перемещения населения и забастовка медработников.

В прошлом месяце Конго начало вакцинацию медиков и других работников передовой линии препаратом Ervebo, который показал эффективность в прошлых вспышках Эболы, вызванных более распространенным штаммом Заир. Против штамма Бундибугио одобренной вакцины пока нет — клинические испытания идут в восточных провинциях Чопо, Верхнее Уэле и Нижнее Уэле, вакцинация в Итури должна начаться на следующей неделе, сообщил в четверг директор Africa CDC по исследованиям, клиническим испытаниям и инновациям Пласид Мбала Кингебени.

В начале августа сообщалось, что вспышка Эболы в Конго унесла жизни более 1700 человек и, по оценке экспертов, распространяется значительно быстрее, чем предыдущие эпидемии.

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Публикация:«Эбола в Конго распространилась на седьмую провинцию — впервые на западе страны»

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