Поставки белорусского бензина в Россию за девять месяцев превысят 1 млн тонн — «Коммерсантъ»

С января по сентябрь 2026 года Россия может получить из Беларуси более 1,05 млн тонн бензина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. Только в сентябре, по его оценке, ввезут около 205 тысяч тонн — в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда объем составлял примерно 45 тысяч тонн. Белорусские НПЗ наращивают и отгрузки дизтоплива, которых в сентябре ожидается 246 тысяч тонн.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин, опираясь на данные Центра ценовых индексов, считает, что увеличение импорта бензина с 189 тысяч тонн в марте–мае до 610 тысяч тонн в июне–августе могло поднять долю белорусского топлива на российском рынке с 2 до 6%. Эксперт сказал:

«Белорусские поставки играют роль демпфера, который позволяет российским регуляторам снижать объем перераспределения топлива между различными регионами».

Вместе с тем Терешкин сомневается, что Россия сможет получать больше 600 тысяч тонн за квартал. Новополоцкий и Мозырский НПЗ вместе выпускают около 3,5 млн тонн бензина в год, из которых 1,2–1,3 млн тонн нужны самой Беларуси.

Перебои с топливом в регионах сохраняются. 22 сентября калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что из-за логистических сбоев к АЗС вернулись очереди: в области вводят продажу по схеме «чет-нечет» и заправку только в бак, а для стабилизации поставок, в частности, собираются закупать больше белорусского топлива. По данным Platts, из-за перебоев на заводах плановые октябрьские ремонты российских НПЗ могут перенести на 2027 год.

С мая российские нефтяные компании исполнили лишь 41% контрактов на поставку бензина на Петербургской бирже. После этого правительство разрешило нефтяникам до конца 2026 года засчитывать в норматив обязательных биржевых продаж поставки топлива тепловым и электростанциям.