Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.4

EUR

96.74

OIL

107.67

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

228

 

 

 

 

 

Новости

Премьер Канады Марк Карни заявил, что изучал риски военного вторжения США. Ранее Трамп говорил о планах сделать соседнюю страну 51-м штатом

The Insider
Фото: Evan Vucci/​AP/​dpa

Фото: Evan Vucci/​AP/​dpa

Премьер-министр Канады Марк Карни в интервью The New York Times признался, что последний год тщательно изучал «экстремальные риски» американского военного вторжения. По его словам, он не считает введение войск США в Канаду «базовым сценарием», однако «не готовиться к этому было бы безответственно». Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании сделать Канаду 51-м штатом.

На вопрос журналистов, насколько премьер Канады всерьез воспринимает угрозы Трампа сделать соседнюю страну 51-м штатом, Карни заявил, что действительно изучал подобные риски. По его словам, он тщательно анализировал и риск военного вторжения со стороны США. Карни подчеркнул:

«Я считаю, что на таких постах вы обязаны учитывать экстремальные риски. Это просто управление рисками. Это не базовый сценарий, но не готовиться к этому было бы безответственно».

Как подчеркнула The New York Times, ранее Карни возглавлял центральные банки Канады и Великобритании, поэтому для него естественно подходить к проблемам с оценки наихудших сценариев развития ситуации и разработки мер реагирования.

Издание Politico отметило: Трамп неоднократно высказывал мнение, что Канада должна стать 51-м штатом США. Например, в феврале 2025 года он заявил:

«Канада должна стать нашим драгоценным 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и куда лучшая военная защита для жителей Канады — И НИКАКИХ ПОШЛИН!»

Кроме того, он публиковал в своей соцсети Truth Social отредактированные ИИ фотографии, на которых карта Канады была раскрашена в цвета американского флага.

Еще в январе 2026 года сообщалось, что канадские военные впервые за столетие разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможного ответа на него. По словам источников The Globe and Mail, канадские военные рассматривают наступление с юга, при котором американские силы могут захватить стратегические позиции Канады на суше и на море за неделю, а возможно — всего за два дня. Канада не располагает достаточным числом военнослужащих и современным оборудованием для отражения прогнозируемой американской атаки, поэтому модель предусматривает нетрадиционную войну с использованием малых групп нерегулярных военных или вооруженных гражданских. Тактика включает засады, диверсии, применение дронов и партизанские методы — аналогичные тем, что применяли афганские моджахеды против советских войск в 1979–1989 годах и позже талибы — против сил США и их союзников.

Сейчас между Канадой и США идет торговая война. Страны — с подачи Трампа — вводят друг против друга пошлины на различные товары. По словам Карни, у него сохраняются «хорошие отношения» с Трампом «в том смысле, что можно просто поднять трубку и обсудить возникающие вопросы». Он заверил, что настроен оптимистично и по-прежнему готов заключить торговую сделку с США.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Премьер Канады Марк Карни заявил, что изучал риски военного вторжения США. Ранее Трамп говорил о планах сделать соседнюю страну 51-м штатом»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте