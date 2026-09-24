Премьер Канады Марк Карни заявил, что изучал риски военного вторжения США. Ранее Трамп говорил о планах сделать соседнюю страну 51-м штатом

Премьер-министр Канады Марк Карни в интервью The New York Times признался, что последний год тщательно изучал «экстремальные риски» американского военного вторжения. По его словам, он не считает введение войск США в Канаду «базовым сценарием», однако «не готовиться к этому было бы безответственно». Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании сделать Канаду 51-м штатом.

На вопрос журналистов, насколько премьер Канады всерьез воспринимает угрозы Трампа сделать соседнюю страну 51-м штатом, Карни заявил, что действительно изучал подобные риски. По его словам, он тщательно анализировал и риск военного вторжения со стороны США. Карни подчеркнул:

«Я считаю, что на таких постах вы обязаны учитывать экстремальные риски. Это просто управление рисками. Это не базовый сценарий, но не готовиться к этому было бы безответственно».

Как подчеркнула The New York Times, ранее Карни возглавлял центральные банки Канады и Великобритании, поэтому для него естественно подходить к проблемам с оценки наихудших сценариев развития ситуации и разработки мер реагирования.

Издание Politico отметило: Трамп неоднократно высказывал мнение, что Канада должна стать 51-м штатом США. Например, в феврале 2025 года он заявил:

«Канада должна стать нашим драгоценным 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и куда лучшая военная защита для жителей Канады — И НИКАКИХ ПОШЛИН!»

Кроме того, он публиковал в своей соцсети Truth Social отредактированные ИИ фотографии, на которых карта Канады была раскрашена в цвета американского флага.

Еще в январе 2026 года сообщалось, что канадские военные впервые за столетие разработали модель гипотетического вторжения США в страну и возможного ответа на него. По словам источников The Globe and Mail, канадские военные рассматривают наступление с юга, при котором американские силы могут захватить стратегические позиции Канады на суше и на море за неделю, а возможно — всего за два дня. Канада не располагает достаточным числом военнослужащих и современным оборудованием для отражения прогнозируемой американской атаки, поэтому модель предусматривает нетрадиционную войну с использованием малых групп нерегулярных военных или вооруженных гражданских. Тактика включает засады, диверсии, применение дронов и партизанские методы — аналогичные тем, что применяли афганские моджахеды против советских войск в 1979–1989 годах и позже талибы — против сил США и их союзников.

Сейчас между Канадой и США идет торговая война. Страны — с подачи Трампа — вводят друг против друга пошлины на различные товары. По словам Карни, у него сохраняются «хорошие отношения» с Трампом «в том смысле, что можно просто поднять трубку и обсудить возникающие вопросы». Он заверил, что настроен оптимистично и по-прежнему готов заключить торговую сделку с США.