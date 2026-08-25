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Канада ввела ответные пошлины до 50% на товары из США

The Insider
Фото: магазин в Ванкувере с призывом покупать канадские продукты вместо американских / Reuters

Фото: магазин в Ванкувере с призывом покупать канадские продукты вместо американских / Reuters

Власти Канады с сентября введут ответные пошлины на американские товары в размере до 50%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

Ответные пошлины заработают с 8 сентября. Они затронут ряд категорий американских товаров на общую сумму в $27,6 млрд. 

Пошлины варьируются от 15 до 50 процентов. Максимальные ставки будут распространяться, например, на американскую продукцию из стали и алюминия, мебель и одежду. 25% — на бытовую технику и молочную продукцию, 15% — на электроприборы и технику. 

В своем пресс-релизе канадский Минфин называет эти тарифы «целенаправленной мерой по защите канадских рабочих, фермеров, рыбаков, семей и предприятий, пострадавших от необоснованных американских пошлин». 

Как отмечает агентство Bloomberg, решение о введении ответных тарифов знаменует собой резкий поворот в политике премьер-министра Марка Карни. Его предшественник Джастин Трюдо тоже вводил пошлины на большой перечень американских товаров, но Карни отменил значительную их часть, делая ставку на дипломатию и переговоры.

Вашингтон и Оттава, однако, так и не смогли договориться о торговой сделке и на прошлой неделе Штаты объявили о новых 50% пошлинах на часть канадских товаров. В общей сложности эти тарифы охватывают чуть более 5% всего канадского экспорта в США. Ответные тарифы, введенные Канадой, могут затронуть тоже незначительное число американского экспорта — порядка 6%, пишет агентство из расчета за прошлый год. 

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