Канада вкладывает сотни миллиардов в инфраструктуру, которая позволит уйти от зависимости от США в сторону Европы и Азии — экономист

Крупнейший канадский банк Toronto-Dominion Bank объявил о пятилетней программе на 150 млрд канадских долларов ($108,14 млрд), которая должна ускорить промышленное и инфраструктурное развитие Канады. Средства будут направлены через кредитование, размещение ценных бумаг и консультационные услуги банка в пяти секторах: энергетика, критические минералы, оборона и аэрокосмическая промышленность, цифровая инфраструктура и искусственный интеллект, а также транспортные и торговые коридоры.

Объявление совпало с саммитом в Торонто, который проводит премьер-министр Канады Марк Карни, чтобы показать крупным глобальным инвесторам ключевые инфраструктурные и промышленные проекты страны.

Профессор и заведующий кафедрой экономики Университета Св. Франциска Ксаверия (Антигониш) Грег Ткач рассказал The Insider, что Канада приступает к амбициозному плану наращивания инфраструктуры, чтобы диверсифицировать торговых партнеров: