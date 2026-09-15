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Канада вкладывает сотни миллиардов в инфраструктуру, которая позволит уйти от зависимости от США в сторону Европы и Азии — экономист

The Insider
Фото: Nick Iwanyshyn /The Canadian Press via AP

Фото: Nick Iwanyshyn /The Canadian Press via AP

Крупнейший канадский банк Toronto-Dominion Bank объявил о пятилетней программе на 150 млрд канадских долларов ($108,14 млрд), которая должна ускорить промышленное и инфраструктурное развитие Канады. Средства будут направлены через кредитование, размещение ценных бумаг и консультационные услуги банка в пяти секторах: энергетика, критические минералы, оборона и аэрокосмическая промышленность, цифровая инфраструктура и искусственный интеллект, а также транспортные и торговые коридоры.

Объявление совпало с саммитом в Торонто, который проводит премьер-министр Канады Марк Карни, чтобы показать крупным глобальным инвесторам ключевые инфраструктурные и промышленные проекты страны.

Профессор и заведующий кафедрой экономики Университета Св. Франциска Ксаверия (Антигониш) Грег Ткач рассказал The Insider, что Канада приступает к амбициозному плану наращивания инфраструктуры, чтобы диверсифицировать торговых партнеров:

«Около 75% мировой торговли Канады приходится на США, то есть движется в направлении север — юг. Чтобы нарастить торговлю с Азией, Европой и другими глобальными партнерами, потребуется больше торговли по направлению восток — запад, а значит, и больше соответствующей инфраструктуры. Это могут быть новые трубопроводы восток — запад, новые или расширенные морские порты, новые рудники или энергетические проекты, такие как терминалы СПГ.

США останутся важным торговым партнером и, вероятно, останутся крупнейшим, но эта доля в 75%, несомненно, будет снижаться в ближайшие годы.

Премьер-министр Карни на этой неделе принимает в Торонто крупнейших мировых управляющих инвестициями, чтобы показать им проекты, готовые к реализации. Эти управляющие контролируют более $100 трлн финансовых активов. Цель премьер-министра — привлечь 1 трлн канадских долларов нового финансирования в течение следующих пяти лет на реализацию части этих инфраструктурных проектов. Обязательство TD Bank на $150 млрд наверняка поможет приблизиться к этой цели в 1 трлн канадских долларов».

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Публикация:«Канада вкладывает сотни миллиардов в инфраструктуру, которая позволит уйти от зависимости от США в сторону Европы и Азии — экономист»

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