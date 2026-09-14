TD Bank выделит $108 млрд на промышленное развитие Канады на фоне напряженности с США

Крупнейший канадский банк Toronto-Dominion Bank объявил о пятилетней программе на 150 млрд канадских долларов ($108,14 млрд), которая должна ускорить промышленное и инфраструктурное развитие Канады, сообщает The Wall Street Journal. Средства будут направлены через кредитование, размещение ценных бумаг и консультационные услуги банка.

Согласно исследованию TD Economics, совокупные инвестиции в «национальное строительство» по 300 крупным проектам могут достичь 1–1,7 трлн канадских долларов к 2035 году. TD выделяет пять приоритетных секторов, которые, как считает банк, войдут в фазу инвестиционного суперцикла: энергетика, критические минералы, оборона и аэрокосмическая промышленность, цифровая инфраструктура и искусственный интеллект, а также транспортные и торговые коридоры.

TD присоединился к группе крупных канадских финансовых институтов, наращивающих капитал для поддержки национального экономического развития на фоне торговой напряженности с США. Объявление банка совпало с саммитом в Торонто, который проводит премьер-министр Канады Марк Карни, чтобы показать крупным глобальным инвесторам ключевые инфраструктурные и промышленные проекты страны.

Часть средств пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, расширение участия коренных народов в крупных проектах, а также на развитие кадров и повышение грамотности в области искусственного интеллекта. Генеральный директор TD Реймонд Чан назвал программу ответом на переходный период в промышленной политике страны — по его словам, Канада вступает в определяющий период инвестиций и промышленного роста, который будет формировать ее экономику на десятилетия вперед.

На прошлой неделе о похожих шагах объявили Bank of Montreal и Sun Life Financial — в совокупности они пообещали 75 млрд канадских долларов частного капитала на поддержку инфраструктурной программы канадского правительства.

Ранее Reuters писало, что кампания за покупку канадских продуктов и бойкот американских товаров изменила полки супермаркетов в Канаде — торговым сетям приходится точнее указывать страну происхождения продуктов и искать новых поставщиков.