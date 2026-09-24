Суд постановил выпустить под залог россиянина Артёма Косолапова, отправленного в миграционную тюрьму в США. Но угроза депортации не ушла

Суд в США постановил выпустить под залог россиянина Артёма Косолапова, подавшегося на убежище и задержанного в Арканзасе 23 августа. Об этом The Insider рассказал один из основателей фонда Russian Refugee Foundation Сергей Власов. С конца августа россиянин находится в миграционной тюрьме (детеншене), а его жена и ребенок – одни дома без средств к существованию. По словам правозащитника, риск депортации Артёма после того, как он будет выпущен из детеншена, снизится, однако она по-прежнему ему грозит.

Сергей Власов сообщил The Insider:

«Сегодня состоялось заседания суда по рассмотрению вопроса о том, чтобы отпустить Артёма под залог. Многие знакомые и активисты писали письма поддержки в суд, в том числе я — от нашей организации Russian Refugee Foundation. Мы оплатили работу адвоката, и суд согласился отпустить его под залог, поскольку никаких нарушений закона у Артёма нет. Залог назначен в $15 тысяч и если завтра прокурор не подаст апелляцию, то его выпустят по факту оплаты суммы залога. Это большой удар по семейному бюджету, и мы просим снова поддержать наш сбор».

Власов пояснил, что в детеншене у Косолапова был большой риск депортации, поскольку тогда бы его дело рассматривалось судьей при тюрьме, который, как правило, не склонен вставать на сторону просителя убежища. Сейчас этот риск всё еще сохраняется, однако «он будет ждать своего суда по убежищу на свободе», и суд пройдет уже не при детеншене. При этом он останется в миграционной тюрьме до тех пор, пока не будет внесена сумма залога.

Косолапова задержали 23 августа, когда тот ехал за рулем минивэна, на котором перевозил коммерческий груз. После проверки документов россиянина задержали и первоначально отправили в миграционную тюрьму в Луизиане. Как уточнил Власов, тюрьма в этом штате оказалась переполнена и Артёма перевезли в другую.

Семья приехала в США по визам в 2022 году и подала заявление на убежище. Ольга — антивоенная активистка, которая не только выходила на акции протеста в поддержку Украины, но и участвовала в волонтерской помощи украинцам. Артём также принимал участие в протестах. Сейчас женщина остается одна дома с ребенком младше года. Она сейчас не работает, и семью обеспечивал Артём.

В июле в США было задержано рекордное число иммигрантов — почти 50 тысяч человек. В том же месяце был поставлен рекорд по депортациям: из США были выдворены почти 34 тысячи человек. Адвокаты и правозащитники отмечают, что администрация Дональда Трампа сменила подход к задержанию иностранцев: если раньше арест производила группа из 10–12 офицеров ICE, то теперь пара полицейских просто останавливает машину на дороге и задерживает человека. Из-за этого прохожим зачастую трудно понять, проводит ли полицейский рядовую проверку машины или осуществляет иммиграционный арест. Именно таким образом был задержан и Артём Косолапов.