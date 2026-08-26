Администрация США поставила в июле рекорды по арестам и депортациям мигрантов. Впервые больше половины задержанных не имели судимостей

В июле в США было задержано рекордное число иммигрантов — почти 50 тысяч человек, что на 7 тысяч больше предыдущего рекорда, зафиксированного месяцем ранее. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на государственную статистику. Администрация президента Дональда Трампа утверждает, что их цель — арест мигрантов-преступников. Однако, как показывают изученные газетой данные, в июле более половины всех задержанных не имели судимостей или какого-либо криминального прошлого. В июле также был поставлен рекорд по депортациям — из США были выдворены почти 34 тысячи человек.

Как отметила The Guardian, в июле миграционная полиция в среднем в день задерживала 1500 человек. Всего в прошлом месяце были арестованы 49571 человек. Это на 15% больше предыдущего рекорда в 43020 человек, установленного в июне 2026 года. При этом цель администрации — увеличить число арестов до 2000 в день.

Несмотря на заверения американских властей, что их цель — преступники, больше половины задержанных в июле (51%) не имели судимостей. Издание подчеркивает, что подобное произошло впервые, когда людей без криминального прошлого среди арестованных оказалось большинство. При этом, как подчеркивает агентство The Associated Press, 20 тысяч задержаний пришлись только на два штата — Техас и Флориду, которые находятся под контролем республиканцев. Издание отмечает, что подобная статистика демонстрирует, насколько сотрудничество с властями штатов важно для программы массовых депортаций Трампа.

Также в июле из США были депортированы 33990. Это число также стало рекордным. Предыдущий рекорд администрация Трампа поставила в октябре 2025 года, когда из страны были высланы 33840 человек.

Директор по юридическим вопросам в калифорнийской организации ImmDef, оказывающей помощь иммигрантам, Мелисса Шепард в комментарии The Guardian пояснила, что администрация Трампа решила отказаться от красочных задержаний и начала «проявлять изобретательность»:

«То, как задерживают людей, выглядит менее эффектно, но мы по-прежнему фиксируем постоянные аресты. Все просто происходит тише: вместо того, чтобы 10-12 офицеров проводили один арест, теперь пара полицейских просто останавливает машину на дороге [и задерживает человека]».

Правозащитники предупреждают, что со сменой подхода к задержаниям многие аресты проходят незамеченными: прохожим зачастую трудно понять, проводит ли полицейский рядовую проверку машины или осуществляет иммиграционный арест.

Именно таким образом 23 августа был задержан в Арканзасе россиянин Артем Косолапов — муж антивоенной активистки Ольги. По данным Russian Refugee Foundation, мужчину арестовали, когда работал на доставке грузов. Ранее семья подалась на беженство в США. Артем имел разрешение на работу, номер социального страхования и водительские права.