Антивоенного россиянина, попросившего убежище в США, отправили в миграционную тюрьму. Ему грозит депортация

В американском штате Арканзас задержали россиянина Артёма Косолапова, который вместе с женой Ольгой подал документы на убежище в США. Об этом сообщила организация Russian Refugee Foundation. Как рассказал The Insider один из основателей фонда Сергей Власов, Косолапова отправили в миграционную тюрьму, а его жена и ребенок остались одни дома без средств к существованию. По словам правозащитника, по их делу еще не была назначена дата рассмотрения в суде, поэтому есть высокий риск того, что рассматривать его будут в суде при миграционной тюрьме.

«У них угроза остаться без бизнеса, без жилья, с огромными долгами за две машины, которые Артём использовал в бизнесе. Он кормил семью и платил налоги. Кроме того, есть серьезная угроза депортации. Если у тебя назначен суд в твоем штате, ты ждешь решения суда. Если суд не назначен, а тебя задержали, то тебя будут судить в детеншене [миграционной тюрьме], где существует огромный шанс на отказ в убежище и решение о депортации. У ребят резидентство в Нью-Джерси. Кейс сформирован по убежищу Ольги как антивоенной активистки. В Нью-Джерси им до сих пор не назначили суд. Ольга всё это время ждала вызова на интервью, которое также пока не было назначено. Фактически Артёма взяли в заложники. Если сейчас назначат суд в детеншене, то с большой долей вероятности их депортируют. Мы собираем деньги на адвоката, чтобы он смог подать прошение и Артёма выпустили бы под залог — просто, чтобы спасти человека от неминуемой депортации».

Косолапова задержали 23 августа, когда тот ехал за рулем минивэна, на котором перевозил коммерческий груз. После проверки документов россиянина задержали и первоначально отправили в миграционную тюрьму в Луизиане. Как уточнил Власов, тюрьма в этом штате оказалась переполнена и Артёма перевезли в другую.

Семья приехала в США по визам в 2022 году и подала заявление на убежище. Ольга — антивоенная активистка, которая не только выходила на акции протеста в поддержку Украины, но и участвовала в волонтерской помощи украинцам. Артём также принимал участие в протестах. Сейчас женщина осталась одна дома с ребенком младше года. Она сейчас не работает, и семью обеспечивал Артём.

В июле в США было задержано рекордное число иммигрантов — почти 50 тысяч человек. В том же месяце был поставлен рекорд по депортациям: из США были выдворены почти 34 тысячи человек. Адвокаты и правозащитники отмечают, что администрация Дональда Трампа сменила подход к задержанию иностранцев: если раньше арест производила группа из 10–12 офицеров ICE, то теперь пара полицейских просто останавливает машину на дороге и задерживает человека. Из-за этого прохожим зачастую трудно понять, проводит ли полицейский рядовую проверку машины или осуществляет иммиграционный арест. Именно таким образом был задержан и Артём Косолапов.

По мнению Власова, у этой практики есть и политико-экономический аспект: