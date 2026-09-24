Казахстан приступил к согласованию с Россией экстрадиции активиста Мансура Мовлаева и запускает аналогичный процесс против Юлии Емельяновой

Кассационный суд в Казахстане отказал в убежище экс-волонтерке петербургского штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой. Как рассказала The Insider консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева, с этого момента Казахстан может запустить процесс ее экстрадиции в РФ. Правозащитники обратились к ООН с просьбой принять в отношении Емельяновой срочные меры — специальное распоряжение Комитета ООН по правам человека, запрещающее той или иной стране выдавать человека. Правозащитница уточнила, что власти республики уже согласовывают с Россией место и время выдачи другого россиянина — чеченского активиста Мансура Мовлаева, хотя в его отношении уже действуют срочные меры ООН.

Кассационный суд по административным делам Казахстана оставил без изменений решения нижестоящих инстанций, отказавших в убежище российской активистке Юлии Емельяновой. Правозащитница Маргарита Кучушева пояснила The Insider, что с этого момента юридически казахстанские власти больше ничего не удерживает от запуска процесса экстрадиции россиянки в РФ. Она отметила, что в ближайшее время защита Емельяновой подаст иск в Верховный суд Казахстана. Кроме того, правозащитники обратились в ООН с просьбой принять в отношении россиянки срочные меры, запрещающие ее выдачу в Россию. Она подчеркнула:

«Несмотря на беспрецедентное давление ООН, ПАСЕ, международных политиков и дипломатов, Казахстан все же решился пойти на преступление и выдать Юлию и Мансура в Россию. Мне стыдно смотреть, как большая и независимая страна, у которой были все шансы на независимость и свободу, выслуживается перед Россией. Они прекрасно знают, что такое Чечня, что такое правосудие в России. Знают, но предпочитают выслуживаться перед диктатором.

Мы подали на срочные меры ООН. Нет никакой уверенности, что Казахстан будет им следовать: в отношении Мансура они уже их фактически проигнорировали, начав с Россией согласование его экстрадиции. Поэтому важно, как ООН ответит на то, что срочные меры и спецдокладчик по правам человека в РФ Мариана Кацарова были проигнорированы. Если они ничего не сделают или „выразят озабоченность“, это может создать очень опасный прецедент».

Как сообщал The Insider, в июле российские активисты Юлия Емельянова и Мансур Мовлаев, задержанные местными властями, написали письма президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой остановить процесс их выдачи в Россию. «Консулы Антивоенного комитета», Международное общество прав человека (ISHR/IGFM) и проект «Ковчег» также потребовали от президента Казахстана остановить обе экстрадиции, освободить активистов и разрешить им безопасно выехать в третьи страны.

Полторы недели назад Мовлаев совершил попытку суицида в СИЗО в Казахстане. Врачам удалось его спасти. В предсмертной записке он просил «спасти хотя бы Юлию» и не допустить ее экстрадиции в Россию. Активист и его защита уверены, что в случае экстрадиции его ждет смерть в Чечне.

Против Мовлаева в России возбуждено дело о вымогательстве и экстремизме, против Емельяновой — о краже.

В апреле The Insider опубликовал подробный текст об ухудшении обстановки вокруг антивоенных россиян, пытающихся получить убежище или найти спасение в странах Запада и ближнего зарубежья. Опрошенные правозащитники тогда отмечали, что Казахстан стал одной из стран, особенно выделяющихся на общем фоне, — республику не советуют посещать даже с целью транзита.